Prodej aut v Česku za pět měsíců stoupl o pětinu

Prodej nových osobních aut od ledna do konce května meziročně vzrostl o 21,5 procenta na 90.244 vozů. Bylo to ale stále o desetinu méně než před epidemií koronaviru v roce 2019. V květnu prodej proti loňsku vzrostl o 62 procent. Oznámil to dnes Svaz dovozců automobilů.



První je značka Škoda s 32.020 registrovanými osobními vozy a podílem 35,5 procenta. Následují s prodejem 8613 aut a Hyundai, který prodal 7874 vozů. Na dalších místech jsou Mercedes Benz a .



Nejprodávanějšími osobními vozy jsou Škoda Octavia (6605 aut), Škoda Fabia (6367), Škoda Karoq (4759), Škoda Kamiq a Hyundai i30. Přes 41 procent tvořily vozy kategorie SUV, podíl benzínových aut byl téměř 66 procent.



Prodeje elektromobilů se v květnu meziročně výrazně zvýšily o 135 procent, za pět měsíců jsou však stále o 14 procent meziročně nižší. Podíl firemních automobilů na celkových registracích činí 79 procent.



Prodej lehkých užitkových automobilů stoupl o 27,7 procenta na 7554 vozů. V květnu se pak zvýšil o 46 procent. První je značka Fiat s 957 registrovanými vozy (12,67%), následují Peugeot, který prodal o 50 aut méně, a s prodejem 853 aut. Na naftu bylo 91 procent prodaných aut.



Celkově registrace nákladních vozidel proti loňsku vzrostly o 37 procent na 3655 aut. V květnu vzrostly meziročně o 123 procent.První je značka Mercedes-Benz s 670 registrovanými vozy, následují DAF, a Scania.



Odbyt autobusů letos do konce května klesl o 4,6 procenta na 538 vozidel. V samotném pátém měsíci byl pokles o 81 procent. První je domácí značka SOR s 210 registrovanými autobusy, druhá je rovněž česká Iveco Bus, která prodala o tři autobusy méně, a třetí skončila Setra.



Kategorie motocyklů zaznamenala meziroční nárůst o 16,5 procenta na 9413 prodaných strojů. V květnu prodeje vzrostly meziročně o 2,5 procenta. První je s 1578 registrovanými motocykly, následují Yamaha, CF Moto, a KTM.