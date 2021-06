Dnešní drobný investor je něco úplně jiného než na konci 90. let, říká k mánii AMC zakladatel společnosti Tastytrade

Mnoho drobných investorů v USA realizuje v současné době vysoké zisky a preferují vysokou volatilitu a velký pohyb cen akcií, domnívá se zakladatel společnosti Tastytrade Tom Sosnoff. Populární je tedy například akcie AMC, která se nyní obchoduje za necelých 50 dolarů a očekává se u ní vysoká volatilita - ovšem s tím, že cena pravděpodobně neklesne k nule, upozorňuje odborník, který hovořil na CNBC o chování retailových investorů a o tom, jak se mění v čase. Výsledkem je tak podle něj atraktivní profil „výnos – riziko“, který láká retailové investory.



Chování některých drobných investorů a vysoké ceny některých akcií vyšroubované nahoru vlnou spekulací budí určité obavy a hovoří se i o nutnosti regulačního zásahu. Sosnoff nicméně uvedl, že on sám je velkým zastáncem a fanouškem současného dění. Podle jeho názoru vzniká úplně nová generace drobných investorů. Jde o generační posun, kdy lidé již nečekají, až jim bude padesát nebo šedesát a začínají obchodovat už v nízkém věku.

Sosnoff míní, že dobré je i to, že nové investory zajímá spekulace a vlastnictví spekulačních aktiv a „prospívá to budoucnosti financí“. Není ale možné, že dojde k něčemu podobnému jako při prasknutí internetové bubliny? Tedy k tomu, že propad cen akcií nakonec odradí celou jednu generaci od dalšího investování na akciovém trhu s velkým dopadem na jejich bohatství? Sosnoff na tuto otázku odpověděl, že vůbec nelze porovnávat retailové tradery z doby na konci devadesátých let a ty současné. Proč?



Podle odborníka nalezneme řadu rozdílů počínaje technologiemi přes fungování trhů až po náklady spojené s obchodováním. Na konci devadesátých let byla technologie umožňující obchodování „neuvěřitelně slabá“ a retailoví investoři a tradeři značně ztráceli už na aktuálních rozdílech mezi nákupními a prodejními cenami, tedy na bid – ask spreadu. Ten je nyní minimální, což spolu s dalšími faktory umožňuje efektivně provádět obchody založené na pravděpodobnostech.



Sosnoff byl tázán na to, zda „to vše není jen mánie vyvolaná chybou na straně monetární politiky“. A zda veškeré úvahy o tom, že současné dění na trhu jsou ze strany drobných investorů procesem učení se, nejsou mylné. Expert odpověděl, že tomu tak může být, ale nemusí a může skutečně jít o proces dospívání investorů. Zopakoval, že rozdíly mezi koncem devadesátých let a současnou situací jsou podle něj velké a dodal, že on sám dnes není žádným býkem a jeho pozice sází na pokles trhu.



Sosnoff byl v souvislosti se svými krátkými pozicemi tázán na to, jak vidí názor mnoha retailových investorů, podle kterých jsou krátké pozice nemorální a měly by být na trhu zakázány. Odborník odpověděl, že to je směšné a ani nemá smysl o tom hovořit.



Zdroj: CNBC