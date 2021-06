Akcie i eurodolar opatrně rostou před bohatým přídělem dat

Poté, co včera zabral v zámoří Nasdaq , se dnes v úvodu vydaly také evropské akciové trhy. Na pozitivní strunu zahrálo třeba řešení sporu Boeing-Airbus, ke kterému dnes dospěli zástupci EU a USA, ale i tak akciím záhy dochází dech. Itálie se Španělskem se už ponořily do červeného, CAC 40 nebo FTSE 100 hájí skromné zisky, zatímco DAX si drží stále slušných 0,6 pct.

Dluhopisové výnosy opět mění směr a tentokrát míří lehce dolů. Volatilitu mohou odpoledne podnítit nová data, ale jejich případný efekt by měl velmi rychle vyprchat při soustředění na zítřejší informace z Fedu. Stejně tak i další zprávy mají šanci ovlivňovat dění jen krátce.

Nová data by měla odhalit, že americký průmysl kráčí dál kupředu slušným tempem při nárůstu využití kapacit, jakkoli tento údaj může být zkreslen problémy s výrobními zdroji. Maloobchodní tržby zůstávají dosti rozkolísanou statistikou, přičemž za květen by na jádrové úrovni měly zhruba stagnovat po předchozím poklesu. Ačkoli na trzích podle nás začal opadat optimismus o ekonomickém oživení, stagnace či horší výkon maloobchodu by trhy asi podpořil díky posílení sázek na podpůrný Fed. PPI naznačí sílu nákladových cenových tlaků. Ty zůstanou poměrně silné, meziroční změny půjdou nahoru. Tato statistika však nevyvolá velkou tržní reakci, neboť vychází až po spotřebitelské inflaci, která navíc ukázala, že se rychlejšího růstu cen investoři nebojí. Důvodem je, že se nečeká dopad na politiku Fedu.

Eurodolar dnes dopoledne pokračuje v pomalém zvedání na 1,2135, menší zisky si připisují zlato nebo ropa. Koruna zůstává zhruba na svém i po dalším komentáři z ČNB. Zatímco Tomáš Holub dává přednost zvýšení sazeb už v červnu, Oldřich Dědek má za rozumnější nechat sazby v červnu ještě stabilní. Další bankéři se ještě přímo pro konkrétní termín nevyslovili, takže jak červen, tak srpen zůstávají reálnou možností.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:51 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.4448 0.1060 25.4554 25.4047 CZK/USD 20.9690 -0.0095 20.9940 20.9280 HUF/EUR 350.7478 0.1606 350.8523 349.7800 PLN/EUR 4.5276 0.2751 4.5296 4.5080

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7683 -0.5875 7.7771 7.7523 JPY/EUR 133.6046 0.1474 133.6952 133.3443 JPY/USD 110.0940 0.1009 110.1240 109.9880

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8609 0.2399 0.8611 0.8583 CHF/EUR 1.0889 -0.1433 1.0913 1.0887 NOK/EUR 10.0886 0.0597 10.0990 10.0706 SEK/EUR 10.0783 -0.1884 10.1084 10.0744 USD/EUR 1.2133 0.1007 1.2147 1.2114

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3004 0.3121 1.3004 1.2958 CAD/USD 1.2164 0.1610 1.2165 1.2130