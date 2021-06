Rozbřesk: Trhy Fedu věří, dlouhé výnosy padají, koruna ztrácí

Trhy pomalu vstřebávají jestřábí hlasy z Fedu. Obrat v americké centrální bance byl pro velkou část investorů překvapením, ale zdaleka ne pro všechny negativním…jak by se možná mohlo na první pohled zdát.

Připomeňme, že nyní američtí centrální bankéři vidí ve své většině růst sazeb o 50 bazických bodů v roce 2023 (na rozdíl od “březnové” nuly) a navíc se mezi 18 hlasy našlo sedm, jež by chtělo zvýšit úroky již v roce 2022. Rizika vyšší inflace přitom vnímá (oproti prognóze) 13 bankéřů z 18 (naposledy to bylo pouze 5). Šéf Fedu Powell už pak jasně jestřábí vzkaz trhu nedokázal potlačit. Počáteční růst amerických výnosů však vzal během včerejší seance rychle za své - tedy alespoň na dlouhém konci křivky. Proč? Trhy jednoduše Fedu věří a část investorů oceňuje připravenost jednat proti inflaci spíše dříve nežli později. Americký desetiletý výnos proto po středečním nárůstu o 8 bps včera zase o 7 bps spadnul…, a to zejména díky nižším inflačním očekáváním.



Dá se říct, že nijak tragicky neprožívají poměrně výrazný obrat Fedu ani akciové trhy. Index S&P500 zůstal po středečních ztrátách včera již prakticky beze změn a pohybuje se stále méně než 1 % pod pondělními historickými maximy. Dává to jistý smysl. Vyšší sazby sice rizikovým aktivům včetně akcií tradičně příliš nepřejí, trhy jsou ale daleko radši, pokud si centrální banka inflační rizika včas uvědomí a začne sazby zvedat postupně. Pozdní start a destabilizace inflačních očekávání by mohly vést k tomu, že Fed bude trhy v budoucnu dotlačen k daleko agresivnějšímu postupu, který na ekonomiku zapůsobí jako zbytečně “studená sprcha”.



Zdaleka ne všem se ovšem daří. Na prvním místě jsou zasaženi výrobci materiálů a energií, kteří se vezli jako první na dnešní vlně “zdražování”. Stejně tak jsou zasaženy všechny pojistky proti inflaci v čele se zlatem - to druhý den v řadě prudce ztrácí (přes 2 %). A také upadly v nemilost měny na rozvíjejících se trzích. Ty by rády viděly co nejdelší období stabilně nízkých amerických sazeb a slabého dolaru. Od Fedu dostaly pravý opak a napětí se přenáší i na středoevropské devizové trhy…, koruna ztrácí druhý den v řadě a pohybuje se okolo 25,50 EUR/CZK.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna další den v řadě ztrácí. Vyšší sázky na růst sazeb v USA (první trhy odhadují na konci příštího roku) ženou kupředu americký dolar, a to je kombinace, která se středoevropským měnám citlivým na cenu dolarové likvidity klasicky nelíbí. Na druhou stranu koruna by měla být vzhledem k blížícímu se prvnímu růstu domácích sazeb (příští týden) více imunní. Současně s tím, že Fed začíná brát inflaci “vážně”, včas trochu omezuje rizika “agresivnější reakce” v budoucnu. A to je ve finále dobře nejen pro globální akciové trhy (viz úvodník), ale i pro korunu.



Zahraniční forex

Dolar včera rozšiřoval svoje zisky proti euru v reakci na jestřábí zasedání Fedu, takže eurodolar propadl pod 1,20 a dnes po ránu je dokonce ještě o figuru níže. Přitom včera zveřejněná americká data nevypadala nijak oslnivě (zejména týdenní statistiky z trhu práce) a výnosy amerických dluhopisů dokonce významně poklesly. Kalendář očekávaných událostí bude nyní několik dní zcela nezajímavým.



Jestřábí Fed a sílící dolar nepomohl všem středoevropským měnám v čele s polským zlotým, když měnový pár se již obchoduje na úrovni EUR/PLN 4,55. Stejně tak oslabuje forint, kde trh vyčkává na zasedání MNB, které proběhne příští úterý. Maďarská centrální banka by na něm měla zvýšit základní úrokovou sazbu “minimálně” o 30 bazických bodů (což implikuje jednotýdenní depo o 15 bazických bodů).