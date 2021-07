Čínský regulátor zakázal nabízet aplikaci Didi, argumentuje ochranou údajů

Čínský regulátor digitálního prostoru zakázal nabízet na internetu aplikaci čínské alternativní taxislužby Didi Global. Fima podle něj závažným způsobem porušuje pravidla shromažďování a používání osobních údajů. Informovala o tom agentura Bloomberg, která zároveň poukázala na rychlost řízení - regulátor se podnikem začal zabývat před dvěma dny, zákaz padl v neděli. Didi v červnu předvedla úspěšný vstup na americkou burzu, jednalo se o největší prodej akcií čínské firmy na burze v USA od roku 2014.



Nařízení regulátora znamená, že největší čínské internetové obchody s aplikacemi, které provozují společnosti jako , Huawei Technologies anebo Xiaomi budou muset aplikaci alternativní taxislužby stáhnout z nabídky. Půl miliardy uživatelů, kteří si ji stáhli do nedělního oznámení regulačního úřadu, si jejím prostřednictvím bude moci dále dále jízdu objednat.



Didi je pod drobnohledem čínských úřadů, které se mimo jiné zabývají tím, zda firma neporušuje antimonopolní pravidla. Po pátečním oznámení vyšetřování ztratila během obchodování až 11 procent své tržní hodnoty.



V širší perspektivě Peking omezuje rostoucí vliv největších čínských internetových společností a zpřísňuje nakládání s informacemi, které podniky jako Alibaba, Tencent či Didi denně získávají od stovek milionů uživatelů. Regulátor firmě Didi dnes nařídil problém napravit. Didi vzápětí na sociálních sítích informovala, že nové registrace od soboty zastavila a aplikaci uvede do stavu, jaký vyžaduje regulátor.



Regulační úřad v pátek neoznámil, čím přesně se bude během vyšetřování zabývat. Načasování však bylo významné - přišlo nejen krátce po vstupu společnosti Didi na americkou burzu, ale také v době oslav 100. výročí založení čínské komunistické strany, připomněla agentura Bloomberg.



Podnik získal prodejem 316,8 milionu akcií na americké burze zhruba 4,4 miliardy dolarů (94,8 miliardy Kč). Z čínských firem, které se rozhodly své akcie umístit na burzách v USA, si lépe vedla pouze internetová společnost Alibaba. Ta v roce 2014 získala z primární veřejné nabídky v New Yorku asi 25 miliard dolarů.



Páteční obchodování akcie uzavřely na ceně 15,53 dolarů. Tržní hodnota společnosti činila 74,90 miliardy dolarů.