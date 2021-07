Case a co v případě, že trh bude léta stagnovat?

Mario Gabelli je ve světě akciových investic známou postavou a na Bloomberg Markets nedávno hovořil o tom, proč investovat do akcií „traktorky“ Case Holland. Investor se podle svých slov ptal sám sebe, jak vydělá 50 % v případě, že akcie jako celek budou stagnovat, porostou výnosy obligací i daňová zátěž. Odpovědí má podle Gabelliho být mimo jiné právě Case.



Case by měl těžit z investic do infrastruktury, k tomu je zemědělství podle investora podinvestované a farmy budou nakupovat i nové technologie, které firma nabízí (viz závěr dnešní úvahy). Na atraktivitě jí podle Gabelliho přidává i nový ředitel. Investor následně hovořil i o akciích, jejichž atraktivita plyne z posunu směrem k alternativním zdrojům energie, včetně firem, které se podílejí na výrobním procesu baterií. Zmíněna byla i recyklace plastů a pár dalších témat, ale já bych se dnes chtěl trochu více věnovat právě zmíněné traktorce.



Předpokládám, že investor hovořil o akciích CNH Industrial, tedy společnosti, pod kterou Case patří. Celkově jde o výrobce těžkých strojů, který na úrovni volného toku hotovosti (to, co zbude po investicích), vykazuje hodně rozházené výsledky. Ve fiskálním roce 2020 totiž podle Macrotrends vydělal 3,7 miliard dolarů, v roce 2019 prodělal necelou 0,1 miliardy dolarů, rok předtím byl v plusu 0,65 miliard dolarů.



CNH je hodně riziková – podle její bety téměř dvojnásobně než celý trh, protože její hodnota dosahuje 1,72. Jde určitě do značné míry o odraz toho, že tu hovoříme i firmě s velmi cyklickým byznysem. Požadovaná návratnost se tu tak bude pohybovat téměř na 15 %. Pokud bychom nyní předpokládali, že firma dokáže stále generovat oněch 3,7 miliard dolarů, tak současná hodnota tohoto toku hotovosti dosahuje 25,5 miliard dolarů. Kapitalizace zase dosahuje asi 22 miliard dolarů a investoři jsou tedy ohledně budoucnosti firmy o něco málo skeptičtější.



Pokud se podíváme třeba na projekce ziskovosti na S&P Global Market Intelligence, tak uvidíme mírný, ale přece jen pokles EBITDA. Což je v principu v souladu s tím, co implikuje valuace. Zda je akcie s uvedeným nacenění na své férové hodnotě, nad ní, či třeba naopak platí smělá teze pana Gabelliho, nechám již na případné posouzení čtenářovi. Poukázat bych již jen chtěl na to, co jsem vlastně podobným obrázkem, jako je ten následující, nakousl již před časem v jiné souvislosti (šlo o článek věnující možnostem posouvat hranice produktivity):





Zdroj: Youtube



Právě Case je totiž firmou, která vyvíjí nemalé aktivity v oblasti bezpilotní zemědělské techniky. Možná, že to může být i dlouhodobější investiční teze, ale nevím, zda pan Gabelli oněmi nákupy nových zemědělských technologií myslel právě toto. A celkově přístup tohoto investora neukazuje na nic jiného, než že by v případě větších sklonům ke stagnaci trhu hrál (opět) větší roli výběr konkrétních titulů.