Co Powell na vyšší inflaci? Dopoledne zatím negativní

Včerejší americká inflace překvapila. Růst indexu sice stále táhnou hlavně ojetá auta, u nichž se těžko dá čekat setrvalý vzestup cen, ale bydlení, energie, potraviny či oděvy také zdražovaly rychleji. Efekt srovnávací základny, který měl inflaci v rozletu tentokrát už brzdit, nestačil, a do centra pozornosti se logicky dostala otázka, co na to Fed.

Ten bude mít možnost naznačit už dnes ústy svého předsedy, jestli se jeho pohled na inflaci nějak změnil. Jerome Powell promluví na tradičním pololetním vystoupení v Kongresu a inflaci se jistě bude věnovat sám, či na podnět některého z kongresmanů. Ačkoli se upevňují očekávání, že Fed už za několik měsíců začne omezovat QE, Powell podle nás zůstane u teze přechodnosti inflace a opatrného přístupu, kterým nebude chtít rozhodně nic uspěchat. Bude se tedy snažit uklidňovat, což dosud Fedu vycházelo velmi dobře.

Ještě předtím vyjdou data o výrobní inflaci (PPI). Od té se za červen čeká zrychlení a po zveřejnění CPI bude trh zřejmě nastaven na trochu vyšší hodnoty, které by tedy neměly příliš překvapit.

Na hlavních trzích je dnešní dopoledne negativní. Akciové trhy jsou v záporu, ovšem nejde o žádné drama a ztráty u klíčových indexů jdou zhruba do půl procenta. Výnosy dluhopisů v USA mají tendenci se lehce vracet po včerejším nárůstu, evropské výnosy jsou zpět prakticky na svém, tedy s výjimkou Giltů, kde vidíme slušný nárůst. Eurodolar se usazuje níž u 1,1775, ropa ztrácí asi půl procenta. Pro korunu je poslední vývoj negativní hlavně na páru s dolarem, vůči němuž slábne nad 21,80.

Tržní reakci na inflaci může tlumit předpoklad, že Fed znovu rozvířenou situaci uklidní. Dalším podpůrným faktorem je americký fiskální plán, neboť demokrati v senátním rozpočtovém výboru se dohodli na balíku za 3,5 bilionu USD, který chtějí během léta prosazovat. Jde o další část plánu, tedy nad rámec nedávných 1,2 bilionu (resp. čisté výdaje asi 600 mld. USD) dohodnutých s republikány.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:30 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.6802 0.1459 25.7091 25.6230 CZK/USD 21.7860 0.1034 21.8230 21.7240 HUF/EUR 358.4700 0.1090 359.0404 356.5300 PLN/EUR 4.5825 0.0177 4.5941 4.5693

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6271 -2.3986 7.6395 7.6201 JPY/EUR 130.1960 -0.0840 130.3930 130.1233 JPY/USD 110.4710 -0.1324 110.5370 110.4020

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8510 -0.2057 0.8532 0.8506 CHF/EUR 1.0837 0.1261 1.0837 1.0819 NOK/EUR 10.3517 0.0061 10.3654 10.3129 SEK/EUR 10.2101 0.1519 10.2134 10.1836 USD/EUR 1.1786 0.0552 1.1801 1.1776

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3441 0.0806 1.3455 1.3385 CAD/USD 1.2512 -0.0088 1.2525 1.2490