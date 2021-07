Meme akcie, špatné investiční návyky a síla úročení

Takzvané meme akcie jsou letos jedním z nejprobíranějších investičních témat. Jde obvykle o tituly, které jsou centrem zájmu retailových investorů a za kterými stojí mohutná podpora ze strany uživatelů sociálních sítí, často bez toho, aby v dané firmě došlo k nějaké významné fundamentální změně. O těchto titulech hovořil na Yahoo Finance investor Ty J. Young, podle kterého „vytváří špatné investiční návyky“.



Young se domnívá, že řada mladých investorů si neprošla realizací významnějších ztrát, meme akcie jim přinesly značné zisky, ale ve výsledku u nich vypěstovaly ony špatné investiční návyky. V podstatě pocit, že investování je to samé jako gambling. A to „může být problematické“. Celkově jde přitom o nový jev daný spojením investování a sociálních sítí, který nikdy předtím v historii nenastal.



Investor se domnívá, že mladí lidé by neměli do rizikových sázek vkládat své úspory na penzi. Ty by měly být vloženy do aktiv s menším rizikem a „rozumnou návratností“, předmětem rizikových sázek by měly být jen peníze, které „lze ztratit“. V podobném duchu hovořil Young i o dalším významném jevu – takzvaných SPAC. Tedy o společnostech, které vstupují na trh bez toho, aby měly vlastní podnikání. Jejich cílem je následně koupit jinou společnost, která má svůj vlastní byznys, a tento proces jí umožní dostat se na akciový trh bez vlastního primárního úpisu.



Young míní, že i u SPAC jde povětšinou o rizikové sázky připomínající svou podstatou investice do fondů rizikového kapitálu. I zde tak platí výše uvedené – investoři by sem neměli směřovat peníze, které šetří na penzi, ale jen ty, které si mohou dovolit ztratit. Young následně zmínil, že mezi jeho klienty je velký zájem o kryptoměny. Velká část z nich ale neví, co to kryptoměna vlastně je nebo o jak volatilní aktiva jde. Ve skutečnosti přitom většina klientů chce dlouhodobě úspěšnou investiční strategii, která má mít podle Younga tři hlavní pilíře.



Prvním pilířem jsou aktiva, která generují příjem. Druhým aktiva růstová. A třetím by podle experta měla být ta, která investiční portfolio chrání před událostmi typu černá labuť. Tedy před nepředvídatelnými šoky. A mileniáni pak podle Younga mají jednu obrovskou výhodu, která spočívá v tom, že si na důchod mohou spořit celá desetiletí. Rozumná míra návratnosti jim přitom zdvojnásobí hodnotu jejich úspor každých zhruba deset let. Jinak řečeno, mají dost prostoru na to, aby využili „sílu úročení“.



Zdroj: Yahoo Finance