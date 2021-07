Rozbřesk: Týden o HDP a Fedu. Nová prognóza ČNB naznačí rychlejší růst sazeb?

Startuje poslední červencový týden, ve kterém bude pozornost finančních trhů směřovat na čerstvé odhady HDP za druhé čtvrtletí v hlavních ekonomikách a také zasedání amerického Fedu. Navzdory přísným karanténním opatření na počátku minulého čtvrtletí očekáváme, že páteční čísla HDP potvrdí návrat hospodářského růstu v české ekonomice i eurozóně.

Významnějším motorem růstu by se měly stát služby, které profitují ze svižného rozvolňování restrikcí, zatímco evropský průmysl brzdí globální nedostatek čipů a dalších dílů. Z pohledu růstové dynamiky pak platí, že se Evropa teprve rozehřívá – ekonomická aktivita by měla dále akcelerovat ve druhé polovině roku, kdy bude domácí poptávka podpořena nejen pokračující realizací odložené spotřeby, ale také startujícími investicemi z evropského Fondu obnovy.

Ve Spojených státech by naproti tomu měla čtvrteční čísla HDP potvrdit další svižné tempo hospodářského růstu, které by mělo ekonomiku vrátit zpět na před-pandemickou úroveň. Kombinace masivních fiskálních stimulů, úspěšného vakcinačního programu a relativně omezených lockdownů by měla dokonce přinést nejrychlejší růstovou dynamiku v rámci celého post-pandemického oživení.Samotná hospodářská expanze by měla v USA zůstat nadstandardní i ve druhé půli roku, a tudíž i nadále generovat nezanedbatelné inflační tlaky, ale také nahrávat pokračujícímu oživení na americkém trhu práce.

Právě dočasnost vysoké inflace, stejně jako nedostatečný progres na trhu práce, kde oproti před-pandemickému stavu stále chybí přibližně 6 milionu zaměstnanců, budou zřejmě hlavními argumenty Fedu, proč ani tentokrát neměnit nastavení měnové politiky. Středeční jednání FOMC tak zřejmě neodstartuje ani debatu o omezení nákupu aktiv (tzv. tapering), které pravděpodobně přijde (neformálně) na stůl až na konci srpna během konference v Jackson Hole, respektive v září při příležitosti pravidelného jednání FOMC. Celkově pak lze ze strany šéfa Fedu Powella očekávat opatrnou komunikaci, neboť i pro něj samotného je načasování „taperingu“ delikátní záležitosti vzhledem ke konci jeho mandátu v únoru 2022.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Koruna se v pátek pohybovala v blízkosti úrovně 26,65 EUR/CZK a stále se neměla k návratu k dřívějšímu trendu posilování. Na trzích panuje zvýšená averze k riziku vyvolaná nepříznivými zprávami o rozšiřování delta varianty ve světě, které zastiňují ostatní události. Koruně v podstatě nepomohl ani jestřábí komentář člena bankovní rady (V. Bendy), který naznačil, že nová prognóza ČNB bude zřejmě agresivnější, pokud jde o trajektorii sazeb. Stejně tak připustil, že by i na srpnovém zasedání mohl navrhnout zvýšení sazeb o více než čtvrt procentního bodu.

Korunu bude i tento týden ovlivňovat především dění (nebo spíše nálady) v zahraničí. Do středy budou moci svým komentářem ovlivnit trh ještě i tuzemští centrální bankéři, v pátek přijdou na řadu pozitivní výsledky HDP za druhý kvartál. Dluhopisový trh tento týden čekají tři emise státních dluhopisů se splatností šest až devatenáct let v celkovém objemu 11 mld. korun.



Zahraniční forex

Nadcházející týden bude z pohledu makro událostí velmi zajímavý, což by mohlo poněkud zčeřit prázdninovou atmosféru na devizových trzích. Pro eurodolar sice bude mezníkem středeční zasedání Fedu, avšak kromě toho bude muset trh vstřebat i údaje HDP za druhý kvartál z USA i EMU či inflační čísla za červen.

Týden nicméně začne pro eurodolar pohledem na německou podnikatelskou náladu Ifo. Ta může být s ohledem na v pátek zveřejněné indexy PMI opět velmi dobrá. Reakce eurodolaru na tato data před Fedem bude zřejmě hodně utlumená.



Akcie

Wall Street ke konci týdne opět lámala rekordy. Dařilo se zejména technologickým akciím s velkou tržní kapitalizací: Alphabet (+3,6%) a Facebook (+5,3%). Oba giganti dostávají nová nákupní doporučení s novými nejvyššími cílovými cenami, tzv. „Street highs“ v očekávání zveřejnění výsledků jejich hospodaření za 2. kvartál tohoto roku, k čemuž dojde příští týden, konkrétně 28.7.



Veliký skok po výborných kvartálních číslech zaznamenaly akcie sociální sítě Snapchat (+23,9 %), obchodníci s opcemi pak vyhnali výše akcie multimediální Roku (+12,6%). Skvěle si vedly rovněž akcie Twitter (+3,5%), nebo Pinterest (+5,8 %) Výborná kvartální čísla představila také společnost Intel, slabý výhled a obavy analytiků o další růst prodejů čipů, které začínají výhledově za konkurencí zaostávat, však poslaly akcie dolů (-5,3%).