Vítěze kryptoměn jsme ještě neviděli, tapering nejdříve v březnu

Investiční ředitel Guggenheimu Scott Minerd hovořil na Bloombergu o svém pohledu na současné dění na trzích. Nejdříve se věnoval bitcoinu s tím, že nesouhlasí s názorem, podle kterého již přišel obrat směrem nahoru. Investor naopak míní, že tato kryptoměna spíše ještě oslabí a „nakonec skončíme někde kolem 15 000 dolarů“. Tam by totiž skončil „standardní medvědí trh“. K tomu se přidává negativní tlak od nových kryptoměn a případné nákupy tu bude investor zvažovat podle „konkrétního pohybu cen v budoucnu“.



Minerd pokračoval s tím, že kryptoměny nejsou aktivem, které by snižovalo riziko. Ukazuje se naopak, že jsou typickým aktivem, které si vede dobře v době, kdy investoři fandí rizikovým aktivům, a naopak. Současné chování kryptoměn tak může indikovat, že před investory je složitější období a platí to i o akciích.



Klíčovou otázkou je podle Minerda to, která kryptoměna bude nakonec vítěznou. Podle jeho názoru se v tomto smyslu z několika důvodů jeví ethereum lépe než bitcoin.* Faktem ale podle investora je to, že „hodně věcí tu je pouze odpadem“. Zmínil v této souvislosti internetovou bublinu, kdy investoři mohli čekat na její splasknutí a pak nakupovat za ceny o 80 % nižší.



Bitcoin a ethereum by podle investora měly patřit mezi ty kryptoměny, které dosáhnou úspěchu. Skutečného vítěze jsme ale možná ještě neviděli a Minerd i zde přirovnal vývoj k internetové bublině a ekonomice. Vývoj totiž podle něj může být podobný jako u Googlu, který nakonec získal dominantní pozici ve vyhledávání, ale jeho růst přišel až poté, co skončila doba Yahoo!



Investor následně hovořil o trhu korporátních dluhopisů. I zde zopakoval svou tezi o období, které může být náročnější pro riziková aktiva. Což znamená, že pro vstup na tento trh může být lepší příležitost v budoucnu. Akciový trh si pak často vede špatně v září a říjnu a „drsné“ by toto období mohlo být pro akcie i letos. Investor hovořil o možné korekci kolem 15 %, pak by se ale situace měla opět zlepšit.



Řeč přišla i na Fed, u kterého je zajímavé, „kolik členů z jeho vedení se během krátkého období stalo jestřáby.“ Minerd míní, že nastane období, kdy se vedení bude snažit dosáhnout větší shody na dalším postupu. Někdy v prosinci se pak začne hovořit o tom, jak by mohl vypadat tapering, tedy snižování a následně ukončení nákupů aktiv. Fed se ale nebude hrnout do toho, aby oznámil nějaké konkrétní datum. Nejdříve by k taperingu mohlo podle Minerda dojít v březnu příštího roku.





*Rozdíly mezi těmito kryptoměnami vysvětlovala na CNBC ředitelka společnosti Avanti Caitlin Long. Bitcoin je podle ní navržen tak, aby fungoval jako monetární báze. Ethereum je určen pro něco úplně jiného – měl by umožňovat chytré kontrakty. Tedy fungování protokolů, které zajišťují plnění či vyjednání nějakého kontraktu. Jde tedy o rozdílné technologie. Dogecoin pak stojí na „bitcoinovém kódu z doby před několika lety“. Na otázku, zda je Dogecoin „skutečná kryptoměna, nebo jen vtip“, pak Long odpověděla, že „obojí“. Zájem o něj ale je a ve světě kryptoměn platí, že „pokud chcete, můžete se účastnit, pokud ne, nemusíte.“



Zdroj: Bloomberg Markets, CNBC

