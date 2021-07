Trhy čeká mírně růstový úvod. Po výsledcích Apple, Alphabet, Microsoft v Evropě Deutsche Bank nebo Glaxo

Den plný korporátních výsledků čeká na investory po Spojených státech také v Evropě. Jeho úvod zřejmě nebude nikterak výrazný. Futures se nejprve odchylovaly do 0,1 % oběma směry, nyní u hlavních indexů míří do zisků do 0,2 %.

Německá akciový index DAX by měl zahajovat růstem o více jak 0,1 %, francouzský CAC index o 0,2 %. Futures pro britský FTSE index se pohybovaly v záporu, postupně ztráty nulují a překlápějí do neznatelně zelené.

Čistý zisk americké technologické společnosti ve fiskálním třetím čtvrtletí stoupl na 21,74 miliardy USD (472,8 miliardy Kč) z loňských srovnatelných 11,25 miliardy USD. Zisk i výnosy překonaly očekávání analytiků díky zájmu spotřebitelů o nové přístroje iPhone pro sítě 5G a předplatitelské služby firmy.



Zisk na akcii za tři měsíce do 26. června činil 1,3 dolaru, zatímco analytici dotazovaní agenturou Refinitiv čekali zisk jen 1,01 dolaru na akcii. Celkové výnosy stouply o 36,4 procenta na 81,43 miliardy USD. Analytici předpokládali zvýšení výnosů jen na 73,3 miliardy USD.

Na nový rekord stouply ve druhém čtvrtletí zisk i tržby americké společnosti Alphabet, která je majitelem internetového vyhledávače Google. Podpořil je prudký růst výdajů za reklamu, protože spotřebitelé více nakupovali na internetu. Čistý zisk se více než zdvojnásobil na 18,5 miliardy USD (402,4 miliardy Kč) z 6,96 miliardy USD ve stejném období loni.

Americká softwarová společnost ve čtvrtém finančním čtvrtletí zvýšila čistý zisk o 47 procent na 16,5 miliardy dolarů (téměř 360 miliard Kč). Oznámila to dnes firma. Čtvrtletní tržby překonaly očekávání analytiků, protože poptávku po jeho cloudových službách v době pandemie covidu-19 podpořil rozmach práce a vzdělávání z domova.



Tržby se ve čtvrtém finančním čtvrtletí, které skončilo 30. června, zvýšily o 21 procent na 46,2 miliardy dolarů. Analytici je přitom podle průzkumu společnosti Refinitiv odhadovali pouze na 44,2 miliardy dolarů, napsala agentura Reuters.

Čistý zisk činil ve druhém čtvrtletí 692 milionů eur (17,8 miliardy Kč), loni byla v tuto dobu ve ztrátě 77 milionů eur. Výsledek je lepší, než čekali analytici a zároveň je to nejlepší druhý kvartál od roku 2015, uvedla největší německá banka ve svém dnešním sdělení. Podařilo se jí ho dosáhnout navzdory poklesu příjmů z investičního bankovnictví a některým nečekaným nákladům.

Pro byl letošní druhý kvartál už čtvrtý ziskový po sobě. Je to její nejdelší ziskové období od roku 2012. Analytici odhadovali, že zisk za období od dubna do června bude činit 372 milionů eur.