ČNB žádá banky o větší opatrnost při výplatě dividend, futures jsou v zeleném

ČNB chce od bank větší opatrnost při výplate dividend. a dostaly nové cílové ceny a doporučení. Čína vyzvala k větší komunikaci s USA ohledně zahraničních IPO a bitcoin se po víkendu vrátil zpět pod 40 000 dolarů. Evropské futures ukazují na zelený začátek týdne.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,6 %, FTSE 100 +0,6 % a DAX +0,4 %.

ČNB radí bankám, aby byly s výplatami dividend opatrné, protože situace je dále nejistá. S bankami už začala jednat o dividendách.

zvyšuje doporučení na z "neutral" na "overweight" a zvyšuje cílovou cenu na 42 EUR z 35 EUR. Societe Generale zvyšuje cílovou cenu na na 42 EUR z 39 EUR a potvrzuje doporučení "buy".

Jefferies zvyšuje cílovou cenu pro na 946 Kč ze 761 Kč a potvrzuje doporučení "buy".

Čínský regulátor cenných papírů vyzval k větší komunikaci se svým americkým protějškem poté, co americká Komise pro cenné papíry (SEC) navýšila regulační požadavky pro IPO čínských společností. Čínská regulatorní komise pro cenné papíry vyzvala ke vzájemnému respektu a spolupráci v této záležitosti ve snaze nalézt vhodné řešení. SEC uvedla, že chce lepší zveřejňování rizik. Čínské akcie v pondělí rostly a odmazaly některé ztráty způsobené zásahem Pekingu vůči řadě soukromých průmyslových odvětví.

Britský ministr financí Rishi Sunak vyzval ke zmírnění cestovních omezení Velké Británie, která podle něj poškozují turistický sektor země a celkovou ekonomiku. Ve Francii se turismus oproti loňskému roku, kdy pandemie zavřela hranice, vzmáhá a letos v létě se očekává 50 milionů zahraničních turistů.

USA formálně obvinily Írán ze smrtelného útoku na izraelský ropný tanker u Ománu. K obvinění došlo poté, co izraelský premiér Naftali Bennett řekl, že Írán je „jednoznačně“ zodpovědný za útok, který ve čtvrtek způsobil smrt jednoho Rumuna a Brita. Podobné obvinění vydal i britský ministr zahraničí. Žádné z prohlášení však nenabízí přímé důkazy a Írán odpovědnost odmítl.

Bitcoin se po víkendu vrátil zpět pod 40 000 dolarů poté, co se vyšplhal na nejvyšší úrovně od května. Analytici to přičítají vybírání zisků po nedávné rally.

Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.