Víkendář: Mobius o čínském tažení proti technologiím, bitcoinu a Indii

Mark Mobius je v investičním světě známou postavou, orientuje se zejména na rozvíjející se ekonomiky a Asii. Na Bloomberg Finance byl proto tázán, jak hodnotí současný vývoj v Číně, kde dochází ke znatelnému zpřísnění vládního přístupu směrem k velkým technologickým společnostem. Mobius řekl, že jeho odpověď je možná překvapivá, ale on hodnotí současné změny pozitivně.



Čínská vláda podle investora postupuje tvrdě vůči dominantním společnostem a umožňuje tak prosperovat novým firmám a podporuje tržní prostředí. Krátkodobě tak mohou její kroky působit negativně, ale dlouhodobě se projeví pozitivní efekt. Mobius tak podle svých slov dál v Číně investuje, i když největší objem kapitálu má nyní v Indii.



Současná korekce na čínském trhu představuje podle investora nákupní příležitost, která se týká právě technologií. Mělo by ovšem jít o menší firmy, ne o společnosti jako Alibaba, které nyní trhu dominují. K tomu Mobius zmínil, že čínská vláda se momentálně nezaměřuje jen na technologie, ale i na společnosti v sektoru zdravotní péče. Zde je cílem snížení nákladů této péče, což bude pro některé společnosti negativum, ale jiným vládní kroky podle investora prospějí.





Rozvoj menších technologických společností by se měl projevit například v oblasti platebních systémů. Zde doposud hrály centrální roli velké firmy a nyní existuje prostor pro alternativy, což by se podle investora mohlo projevit i na spotřebě. V neposlední řadě pak dochází k velkým změnám v sektoru vzdělávání. I zde má Mobius za to, že by mohlo dojít k rozvoji konkurence a tudíž by některé firmy mohly ze změn těžit.



Mobius následně hovořil o tom, že čínská ekonomika je obrovská a na trhu se obchodují tisíce firem. Globální investor tak nemůže tento trh ignorovat, „s výjimkou toho, že by na něj americká vláda zavedla totální embargo.“ Což je ale „velmi nepravděpodobné“. Další korekce na čínských akciích je možná, ale investoři by podle investora měli chápat, že kroky čínské vlády nejsou negativní pro všechny firmy.



A co bitcoin?



Mobius byl tázán na bitcoin. Odpověděl, že má hodně přátel, kteří do kryptoměn investují, on sám jim ale nefandí, protože vlády podle něj budou vůči těmto aktivům stále aktivnější a přijde přísnější regulace. Kryptoměnám mohlo pomáhat to, že v USA dostávali lidé velkou finanční podporu ze strany vlády a následně ji používali pro nákup aktiv, na kterých někteří zbohatli. U bitcoinu je ale v konečném důsledku rozhodující víra a Mobius se domnívá, že „ta bude dostávat trhliny“.



Investor byl také tázán na to, zda bitcoin není to samé jako zlato, protože i jeho nabídka bude omezená a lze s ním platit. Mobius pak k výše uvedenému jen krátce dodal, že může nosit zlaté hodinky, ale ne bitcoin. Opatrný by pak byl i vůči firmám, které drží bitcoin ve své rozvaze, včetně Tesly, u které jej tento krok podle jeho slov překvapuje. Ohledně zlata investor doporučuje jeho nákupy při korekci cen, ne ale nákupy derivátů, nýbrž fyzického zlata. A to tak, aby v portfoliu představovalo přibližně 5 % jeho celkové velikosti.



Raději Indie



Na závěr byl investor tázán na zmíněnou Indii, kde má největší část svého portfolia. Zde se zaměřuje zejména na společnosti spojené s infrastrukturou, a to od výrobců potrubí až po elektroinstalaci. K tomu považuje Mobius za zajímavý sektor zdravotní péče a spotřebu domácností, přesněji řečeno tu, která probíhá přes intoooooooooíoernet. Investor pak byl podle svých slov pozitivně překvapený posledními projekcemi Mezinárodního měnového fondu, podle kterých by indická ekonomika měla růst o 9 %.



Zdroj: Bloomberg Markets



Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.