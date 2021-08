IHS: Podnikatelská aktivita v eurozóně pokračuje v silném růstu

Podnikatelská aktivita v eurozóně v srpnu pokračuje v silném růstu, jeho tempo jen mírně zpomalilo z 20letého maxima dosaženého v červenci. Ukázal to průzkum mezi nákupními manažery, jehož předběžné výsledky dnes zveřejnila organizace IHS Markit. Rychlé tempo očkování umožňuje dalším podnikům obnovovat aktivity a poskytuje větší volnost spotřebitelům.



Souhrnný index, který sleduje aktivitu v průmyslu i ve službách, podle předběžných údajů IHS za srpen klesl na 59,5 bodu z červencových 60,2 bodu. Zůstal však vysoko nad klíčovou 50bodovou hranicí, která je předělem mezi růstem a poklesem aktivity.



"Hospodářské oživení eurozóny si v srpnu udrželo impozantní tempo," uvedl podle agentury Reuters hlavní ekonom IHS Markit Chris Williamson. Dodal, že průměrné tempo růstu podnikatelské aktivity ve třetím čtvrtletí je zatím nejrychlejší za 21 let.



Růst aktivity nicméně nadále brzdí problémy v dodavatelském řetězci, například globální nedostatek čipů. "Prodlevy v dodavatelském řetězci nadále způsobují chaos, v důsledku toho firmy nedokážou uspokojovat poptávku a zvyšují se jim náklady," uvedl Williamson.



Údaje rovněž ukázaly, že podniky v srpnu nabíraly zaměstnance téměř rekordním tempem. "Odráží to snahy podniků zvýšit provozní kapacity a uspokojit poptávku," upozornil Wililamson. Navzdory těmto snahám se objem nevyřízených zakázek v srpnu zvyšoval třetím nejprudším tempem v historii průzkumu.



Statistický úřad Eurostat minulý týden potvrdil, že hrubý domácí produkt (HDP) eurozóny se ve druhém čtvrtletí zvýšil o dvě procenta po poklesu o 0,3 procenta v prvním kvartálu. Ekonomika eurozóny se tak vymanila z dvojité recese, kterou způsobila pandemie nemoci covid-19. Mezinárodní měnový fond (MMF) v červenci zlepšil odhad letošního růstu ekonomiky eurozóny na 4,6 procenta z dříve předpokládaných 4,4 procenta.