Eurodolar nad 1,1850, akciím data příliš nepomohla

Evropské akcie dnes vystartovaly velmi optimisticky, aniž podle nás měly silný důvod v podobě nových zpráv. Když důvod dodala americká data, trhy své zisky naopak korigovaly. FTSE 100 je +0,4 pct, CAC 40 zůstává silnější o více než procento, ale DAX klesá o 0,2 procenta. V Americe se dnes daří hlavně Nasdaqu, zatímco S&P 500 se drží jen lehce nad nulou.

Pozitivně vyzněl report ISM, který ukázal, že americký průmysl drží tempo díky silné poptávce, zatímco cenové tlaky znovu trochu polevily a trh práce se příliš neutahuje. Podobný náznak přišel ze zprávy ADP, podle níž přibylo za srpen méně pracovních míst ve firmách, než se čekalo. Obavy z Fedu tak zůstanou na uzdě, zatímco očekávání o oživení ekonomiky by se neměla zhoršit.

I tak ale výnosy amerických dluhopisů po ADP klesly, načež se sice vracejí, ale už nikoli zpět na denní maxima. Právě to svědčí technologickému sektoru nebo komunikacím. Větší nárůst výnosů nakonec sledujeme v Evropě. Euro se posouvá dál nahoru a vůči dolaru se obchoduje na 1,1855. Do hry se během dne opět zapojilo téma evropské měnové politiky, když se svým jestřábím komentářem přispěl Jens Weidmann. Upozornil, že by ECB neměla odhlížet od rizika příliš vysoké inflace. Od tohoto bankéře by to sice nemělo překvapit, včerejšek však ukázal, že není sám, kdo začíná trhy připravovat na možné úpravy programu PEPP.

Koruna se po ranním lehkém zaváhání otřepala a znovu posílila. K dolaru je to rovnou o půl procenta díky přispění pohybu EURUSD. Z nových dat mohl domácí měnu potěšit český index nákupních manažerů, ve hře pak mohou být i spekulace o rychlejším růstu sazeb.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:13 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3808 -0.1150 25.4681 25.3730 CZK/USD 21.4085 -0.4857 21.5610 21.4080 HUF/EUR 348.0126 -0.3403 349.2300 347.7000 PLN/EUR 4.5026 -0.4842 4.5315 4.4997

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6575 -2.0056 7.6609 7.6203 JPY/EUR 130.4320 0.3995 130.4530 129.9590 JPY/USD 110.0300 0.0191 110.4160 109.8850

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8595 0.1048 0.8603 0.8574 CHF/EUR 1.0836 0.2688 1.0851 1.0806 NOK/EUR 10.2846 0.1724 10.2976 10.2454 SEK/EUR 10.1957 0.0643 10.2073 10.1735 USD/EUR 1.1854 0.3798 1.1859 1.1794

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3574 -0.7059 1.3686 1.3561 CAD/USD 1.2614 0.0147 1.2626 1.2579