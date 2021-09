Přímo k elektromobilům. Jiné cesty jsou omyl, říká Sandy Munro

Sandy Munro stojí v čele své společnosti Munro & Associates, která se mimo jiné zaměřuje na technickou analýzu aut. Munro tak bývá hostem diskusí zaměřených na elektromobily a v rozhovoru pro Bloomberg Markets hovořil o tom, že tyto vozy je lepší navrhovat a vyrábět od nuly a ne se snažit napasovat je na platformy, které se používají pro auta se spalovacími motory.



Jako příklad uvedl Munro Kiu Niro, jejíž platforma byla vyvinuta tak, aby se dala použít jak pro klasický pohon, tak pro produkci elektromobilů. Výsledek je ale podle experta nevalný. „Správný přístup je jít přímo k elektromobilům,“ dodal Munro. Kritický byl ale dříve k Tesle a v rozhovoru uvedl, že když poprvé viděl Model 3, byl „zděšen a ptal se, kdo by na trh uvedl něco takového.“



Později ale Munro & Associates podrobilo technické analýze Model Y a ten na experta podle jeho slov udělal velmi dobrý dojem. Nyní se firma chystá na Model S Plaid a Munro očekává, že bude výborný. K tomu dodal, že od automobilek, jejichž vozy jeho firma rozebírá a analyzuje, nikdy nic nepřijímá. Do Tesly ale investoval „velké peníze na osm až devět měsíců kvůli tomu, co se kolem ní dělo ohledně prodejů nakrátko a podobně.“



Munro se podle svých slov obává, že americká vláda bude brzdit posun směrem k autonomnímu řízení. Podle jeho názoru by naopak měla vláda stát stranou a nechat prostor pro rozvoj nových technologií. Platí to o autonomním řízení či třeba o bateriích včetně možných problémů s jejich požáry.

K požárům baterií Munro dodal, že například u vozů se vznítily dvě baterie kvůli tomu, že byly za jízdy proraženy nějakým předmětem. To si vysloužilo velkou pozornost médií. Ovšem podle experta se již nikdo moc nevěnuje tomu, že třeba v roce 2018 bylo v USA zaznamenáno přes 200 000 požárů aut se spalovacím motorem. Situace je tak celkově podobná například tomu, když se rozvíjela výroba vozů v továrnách Henryho Forda. „Musíme čekat, že se technologie rozvine,“ uzavřel Munro.



V únoru Munro zveřejnil dlouhý rozhovor s šéfem Tesly Elonem Muskem (viz Musk: Výroba je peklo), v němž Musk mimo jiné hovořil o tom, že návrh vozu je tou zábavnější částí celého výrobního procesu, rozjetí samotné výroby je ale něco jiného. Za nejproblematičtější část považuje Musk těsnění a spoje různých částí konstrukce vozu. Zde se přitom projevuje to, že různé týmy pracují na různých částech vozu a „všichni tak mají pro svůj problém dobré řešení, ale dohromady se mýlí.“ Autonomní řízení má pak podle Muska za hlavní cíle nehavarovat a nezpůsobit škody na majetku a životech.



Zdroj: Bloomberg Markets