Erste Group dostala novou cílovou cenu od Deutsche Bank, evropské futures jsou v záporu

Group dostala novou cílovou cenu od , Velká Británie bude hlasovat o navýšení daní a nový kabinet Talibanu zahrnuje i vůdce teroristické organizace. Futures na evropské akcie jsou v červených číslech.

Futures na evropské akciové indexy se drží v červených číslech. Euro Stoxx klesá o 0,1 %, FTSE 100 o 0,3 % a DAX o 0,1 %.

zvyšuje cílovou cenu pro akcie Group na 42 EUR z 33 EUR, doporučení zvyšuje na kupovat z držet.

Velká Británie chce zvýšit daně, aby pomohla snížit rozpočtové deficity související s pandemií, což je problém, který v příštích letech pravděpodobně ovládne politickou diskusi po celém světě. O navýšení daně o 12 miliard liber prostřednictvím zvýšení národního pojištění se bude hlasovat. Pokud bude schváleno, bude ministr financí Rishi Sunak ze strany konzervativců, kteří jsou tradičně pro snižování daní, stát za jedním z nejvyšších zdanění v britské historii.

Už tři soukromí giganti soupeří o německého online prodejce krmiv Zooplus. Včera potvrdil, že jedná s odkupními společnostmi KKR a EQT o potenciálním protinabídce k nabídce Hellman & Friedman za 2,8 miliardy EUR. Trh s péčí o domácí mazlíčky za poslední dva roky vzrostl.

Nový kabinet Talibanu zahrnuje i vůdce teroristické organizace. Sirádžuddín Hakkání, vedoucí sítě Hakkání, bude sloužit jako úřadující ministr vnitra. V čele vlády bude Muhammad Hasan Achund, který patřil ke spolupracovníkům již nežijícího zakladatele Tálibánu mully Muhammada Umara.

Bitcoin se po problémovém zavádění této kryptoměny jako zákonného platidla v Salvadoru propadl. Od začátku včerejšího dne klesl o zhruba 10 % a svou ztrátou překonal další kryptoměny, jako jsou ether a dogecoin. Někteří investoři pravděpodobně koupili bitcoin v očekávání, že Salvador zavede nový zákon a poté jej prodávali, řekl jeden analytik.



Disclaimer:



Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.