Moc se soustředíte na zisk, vytýkají čínští úředníci herním firmám. Akcie padaly v Číně i v Evropě

Čínští regulátoři znovu úřadují. Tentokrát si vzali na paškál čínské společnost v herním odvětví kvůli tomu, že se soustředí výlučně na zisk. Technologický index Hang Seng Tech Index se propadl o 4,5 %. Akcie Tencent Holdings se propadly skoro dvojnásobně než tento index a dnešek byl pro něj nejhorším dnem za pět týdnů.

Akcie společnosti NetEase v Hongkongu se propadly o 11 % a akcie Kuaishou Technology a Bilibili o více než 8 %. Ušetřeny nezůstaly akcie společnost Naspers v Johannesburgu a její dceřinky v Amsterodamu. Akcie Naspers se propadly až o 8,3 %, nejvíce za více než tři týdny, a akcie Prosus o více než 6 %. Naspers drží skrze giganta Prosus v čínském herním obrovi Tencentu podíl 29 %. Akcie Tencentu spadly až o 8,7 %.

Dnešní akciový sesun odstartovali regulátoři, kteří si předvolali zástupce firem jako Tencent nebo NetEase, aby jim připomněli, jaké jsou jejich závazky vůči společnosti, a újmu, kterou způsobuje preferování zisků. Firmám se během středeční schůzky také prý dostalo napomenutí, že musejí omezovat čas, který hraním online her tráví děti a nezletilí. Podle pravidel oznámených v srpnu smějí nezletilci v Čína strávit hraním online video her nejvýše tři hodiny týdně. Herní společnosti by také měly kontrolovat obsah her a zakazovat nelegální obsah, na příklad pornografii.

Duchovní opium a elektronické drogy. Tencent dnes po trvdé kritice Číny klesal až o 11 procent. #Čína #Tence... - https://t.co/6is8tnnRdQ pic.twitter.com/yqWjdPw9ba — Patria.cz (@PatriaCZ) August 3, 2021

Propady se dnes ale ještě zrychlily, kdy list South China Morning Post přišel s informací, že schvalování pro nové internetové hry bude na nějaký čas zastaveno. Vyšlo to prý najevo při setkání úředníků se zástupci Tencentu a NetEase. Prioritou je podle článku snížit počet nových her. Není jasné, jak dlouho omezení potrvá.

Blogger Nour Al Ali z Bloombergu k tomu připomíná, že to není poprvé, co se Peking touto cestou vydává. Tencent, který byl v roce 2018 nejhodnotnější společností v Asii, utrpěl tehdy kvůli zmrazení schvalovacího procesu první propad zisku za minimálně deset let. V současnosti mu tržby z online hraní klesají od třetího čtvrtletí loňského roku a dnešní krok bude mít dopad na ziskovost firmy i v dalších čtvrtletích, domnívá se také Ali.

Investorům tak podle něj nezbývá nic jiného, než se složitě rozhodovat mezi lákavými valuacemi a dlouhodobými hospodářskými vyhlídkami Číny na straně jedné a velice obtížnými predikcemi toho, jak daleko ve svém zátahu na soukromé společnosti ještě komunisitcká vláda v Pekingu může jít.

„Reakce jasně ukazuje na polekanost investorů z veškerých regulatorních novinek,“ domnívá se analytik Bloomberg Intelligence Matthew Kanterman.

Pětiletý graf výkonnosti Tencentu na burze v Hongkongu:

Zdroje: Bloomberg, CNBC, Google Finance