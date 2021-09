Skandál Světové banky ohledně manipulace hodnocení Číny vyvolává znepokojení u ekonomů

Ekonomové a investiční fondy vyjadřují znepokojení nad odhalením, že vedení Světové banky (SB) vyvíjelo "nepřiměřený tlak" na zaměstnance, aby zlepšili hodnocení Číny ve vlivné zprávě banky nazvané Doing Business 2018 a nad následným zrušením vydávání této zprávy. Zrušení zprávy, která hodnotila země podle toho, jak je snadné v nich podnikat, by mohlo investorům ztížit posuzování, kam mají vložit své peníze, uvedla agentura Reuters.



"Čím víc o tom přemýšlím, tím hůř to vypadá," poznamenal stratég společnosti BlueBay Asset Management Tim Ash. Upozornil, že jakýkoliv kvantitativní model rizik země má toto hodnocení v sobě zapracováno a na základě těchto zpráv padají rozhodnutí o umístění peněz a investic.



Vyšetřování právnické firmy WilmerHale na žádost etického výboru SB zjistilo, že šéfové SB, včetně Kristaliny Georgievové, která je nyní šéfkou Mezinárodního měnového fondu (MMF), vyvíjeli nátlak na zlepšení čínského hodnocení. V té době se banka snažila získat podporu Číny pro velké navýšení kapitálu.



Georgievová uvedla, že "zásadně nesouhlasí se zjištěními a interpretacemi" zprávy, která byla zveřejněna ve čtvrtek, a informovala o tom výkonnou radu MMF.



Ekonomové tvrdí, že podobné zprávy, SB a dalších institucí, jsou užitečné. Již delší dobu jsou však náchylné k manipulaci. Podle nich některé vlády, zejména v chudších rozvíjejících se zemích, které chtějí voličům ukázat pokrok, mohou být skoro posledlé svým umístěním ve zprávách, které hodnotí vše, od toho, jak snadné je v zemi placení daní až po zákony.



Hlavní ekonom Renaissance Capital Charles Robertson uvedl, že hodnocení snadnosti podnikání již roky ztrácí na důvěryhodnosti. Některé země zaměstnávají investiční firmy, včetně té jeho, a dokonce i bývalé vládní představitele, aby jim poradili, jak zlepšit hodnocení.



"Existují velké rozdíly u některých zemí v hodnocení korupce a snadnosti podnikání, což naznačuje, že se jednalo spíše o zlepšení nominální hodnoty než že by to odráželo základní ekonomické změny," uvedl. "Jako ekonom ale můžu říct, že by byla škoda, kdybychom ztratili přístup k základním údajům. Je skutečně zajímavé, například vědět, že firmě trvá v Brazílii zpracování daní 900 hodin, zatímco jinde je to jen 70," dodal Robertson.



Zpráva Doing Business je zveřejňována ročně od roku 2003 a podle Ashe se stala důležitou pro banky a podniky při hodnocení rizik jednotlivých zemí světa.



Zjištění při vyšetřování však vyvolává obavy o poctivosti těchto zpráv a nestrannosti těch, kdo ji sestavují.



"Větší otázkou je, jak - pokud je to vůbec možné - může SB odstranit zjevnou korupci instituce, kterou kontrola dokumentuje," uvedl na twitteru šéf advokátní skupiny Tax Justice Network Alex Cobham.