Rozbřesk: Čínská realitní nákaza děsí trhy

Globální akciové trhy včera zasáhl masivní výprodej, který odstartovaly obavy o kondici čínské ekonomiky. Ty byly ještě několik týdnu nazpět spojeny s šířením delta varianty koronaviru, nyní se však pozornost trhů upíná k problémům realitního giganta Evergrande. Druhý největší čínský developer se dostal na pokraj bankrotu, jehož negativní dopady by mohly tvrdě zasáhnout nejen domácí realitní sektor, ale zprostředkovaně také navazující části čínské ekonomiky a finanční trhy.



Realitní sektor byl od počátku nového milénia jedním z hlavních tahounů čínského ekonomického růstu, v posledních měsících však dochází k citelnému ochlazení. Nejvážnější je situace právě v případě developerské společnosti Evergrande, která oznámila problémy se splácením závazků přesahujících 300 miliard dolarů (cca 2 % čínského HDP). Akcie Evergrande od počátku roku odepsaly již 84 % a pod výrazným tlakem jsou také další čínské developerské společnosti – například akcie developera Sinic včera na hongkongské burze propadly o mohutných o 87 % (!).



Čínský realitní sektor se dostal pod tlak jak v souvislosti s ekonomickým zpomalením po propuknutí koronavirové pandemie, tak v důsledku přísnější regulatorní politiky čínské vlády (tzv. politika tří červených linií). Ta reaguje na předluženost domácího realitního sektoru, respektive obavy, že by právě ten mohl být zdrojem systémové krize, která by ohrozila stabilitu čínského finančního sektoru. Dalším důvodem přísnější regulace je pak snaha potlačit neproduktivní alokaci kapitálu, tj. přesunout zdroje z realitního sektoru do agilnějších částí čínské ekonomiky, například zaměřených na přechod k uhlíkové neutralitě.



Vzhledem k tomu, že přísnější regulace realitního sektoru je sama o sobě reakcí na zranitelnost čínské ekonomiky, nelze ze strany regulátora čekat významný obrat kurzu. Na druhou stranu, i když se bailout Evergrande nyní jeví nepravděpodobně, čínská vláda bude chtít eliminovat riziko šíření nákazy z jeho případné platební neschopnosti. Jinými slovy, Čína rozhodně nemá zájem o vlastní „Lehman Brothers moment“. Dokud však nepřijde jasný signál ze strany regulátora, jak se závazky Evergrande naložit, finanční trhy mohou zůstat pod tlakem.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna reagovala negativně na nejmasivnější výprodej na akciových trzích od května, který je důsledkem nákazy na čínském realitním trhu. Komentáře viceguvernéra Niedetzkého, které připouští růst o 50 bps na nejbližším zasedání (a výrazně zvyšují pravděpodobnost takového kroku), tak na koruně nezanechaly výraznější stopy.



Zahraniční forex

Nárůst averze k riziku spojený s kolapsem čínského developera pomohl globálně dolaru a naopak dostal pod tlak rizikovější aktiva mezi která patří třeba forint a především zlotý (měnový pár EUR/PLN byl do konce obchodu již nad úrovní 4,60). Uvidíme jak dlouho současná nejistá situace vydrží - jeden z dluhopisových kupónů čínského developera Evergrande je splatný dnes.



Mezitím bude ve střední Evropě upřena pozornost do Maďarska, kde zasedá centrální banka a kromě toho, že bude probírat novou makroekonomickou prognózu, tak by podle nás měla opět zvýšit úrokové sazby. Podle našeho názoru by MNB měla opět přidat k základní sazbě 30 bazických bodů, přičemž by měla ohlásit útlum maďarské verze kvantitativního uvolňování. Pokud by se tak stalo, mohl by si forint polepšit (samozřejmě v situaci, kdy se akciové výprodeje uklidní).