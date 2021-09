Růst americké ekonomiky ve druhém čtvrtletí zrychlil na 6,7 procenta

Ekonomika Spojených států ve druhém čtvrtletí vzrostla v ročním přepočtu o 6,7 procenta. Ve své konečné zprávě to dnes uvedlo americké ministerstvo obchodu, které tak o 0,1 procentního bodu zvýšilo svůj předběžný odhad z konce srpna. Ve čtvrtém čtvrtletí se hrubý domácí produkt (HDP) zvýšil v celoročním přepočtu o 6,3 procenta.



Ministerstvo uvedlo, že údaje odrážejí pokračující hospodářské oživení, znovuotevření provozoven po uvolnění protikoronavirových omezení a reakci vlády na problémy související s pandemií nemoci covid-19.



Agentura AP upozornila, že růst za druhé čtvrtletí bude pravděpodobně znamenat vrchol letošní expanze ekonomiky, protože koronavirus zpomaluje některé aktivity. Navíc končí vládní podpůrné programy, zatímco přetrvávají problémy v dodavatelských řetězcích. Většina ekonomů nyní odhaduje, že ve třetím čtvrtletí se bude tempo růstu pohybovat kolem čtyř procent ročně.



V první polovině roku největší ekonomiku světa podpořila rozsáhlá státní podpora zaměřená na zotavení z recese způsobené pandemií. Na pomoc malým podnikům, rozšířenou podporu v nezaměstnanosti a stimulační platby jednotlivcům vláda vynaložila biliony dolarů.



Americká Národní asociace podnikových ekonomů (NABE) očekává, že za celý letošní rok HDP vzroste o 5,7 procenta. To bude výrazné oživení proti loňskému poklesu o 3,4 procenta, za kterým byla pandemie. Bude to také nejvyšší růst od roku 1984, kdy se země dostala z hluboké recese.