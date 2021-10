Britský Redcentric kupuje nástupce KIT Digital za 13 milionů dolarů

Redcentric, přední britský poskytovatel IT služeb převezme za 13 milionů dolarů v hotovosti společnost Piksel Industry Solutions (Piksel IS), nástupce po Piksel Inc a KIT digital Inc. Od akvizice si slibuje významné zlepšení nabídky služeb v cloudu i zabezpečení a roční synergie ve výši nejméně 1,1 milionu liber. Redcentric věří v prostor pro dosažení atraktivního růstu výnosů a zisku ve střednědobém horizontu.

„Toto je nesmírně vzrušující strategická akvizice společnosti Redcentric, která kombinuje zabezpečení, aktiva a možnost digitální transformace společnosti Piksel IS se spravovanou infrastrukturou, sjednocenou komunikací a řešeními pro konektivitu společnosti Redcentric,“ uvedl CEO Redcentric Peter Brotherton.

Piksel IS vznikla k 15. červenci 2021 přejmenováním z Piksel Limited, která je nástupcem KIT digital Inc (KITD), z níž převzala 4 klíčové a profitabilní dceřiné společnosti. KIT digital se od začátku roku 2011 do prosince roku 2012 obchodovala na pražské burze a na hlavním americkém trhu NASDAQ .

Piksel IS poskytuje služby IT modernizace a digitální transformace se zaměřením na veřejný cloud. Poskytuje také zabezpečení a služby spravované IT a je rovněž silná ve vývoji aplikací. Piksel IS se sídlem v Yorku a Londýně má 93 zaměstnanců, z nichž většinu tvoří vysoce kvalifikovaní techničtí/IT experti. IT služby spravuje pro celou řadu odvětví a zaměřuje se zejména na Web Services a Azure.

„Těšíme se, že budeme součástí Redcentric. Společné odborné znalosti Redcentric a Pikselu IS přinesou výhody jak našim zákazníkům, tak zaměstnancům,“ uvedl ředitel Piksel Industry Solutions Paul Mardling. „Nyní jsme součástí úspěšné větší skupiny, a to nám pomůže těžit z rostoucího a významného trhu vyspělých cloudových služeb, sítí a kybernetické bezpečnosti.“

Cena za akvizici je 13 milionů dolarů USD v hotovosti, z toho 12 milionů USD bude splatných okamžitě a 1 milion USD za dalších 12 měsíců. Redcentric cenu zaplatí ze stávajících hotovostních zdrojů.

Akvizice nese účinnost k 1. srpnu 2021 a na proforma bázi se očekává, že vygeneruje roční výnosy ve výši 10 mil. GBP a zisk EBITDA ve výši 0,4 mil. GBP. Synergie ve výši 0,4 mil. GBP mají být realizovány během prvních tří měsíců vlastnictví, přičemž se očekává minimálně dalších 0,7 mil. GBP kladného synergického efektu během následujících 12 měsíců.

(Zdroj: Redcentric, Bloomberg, Patria)