Zářijový prodej aut v Británii byl nejslabší za posledních 23 let

Prodej nových automobilů v Británii v září meziročně klesl o 34 procent na 215.312. Dnes to uvedl britský svaz výrobců a prodejců aut SMMT, podle něhož automobilový průmysl dál trpí globálním nedostatkem čipů. Jde o nejslabší září za posledních 23 let. Už loni se přitom trh dostal pod tlak kvůli opatřením na omezení koronaviru.



Ve srovnání s průměrem za uplynulých deset let byl prodej v letošním září o 45 procent slabší.



Generální ředitel SMMT Mike Hawes označil čísla za září za hořké zklamání. Jsou podle něj důkazem pokračujícího dopadu pandemie covidu-19 na toto odvětví. "Přestože jsme měli v létě vysokou poptávku po autech, už tři měsíce po sobě nás trápí problémy s dodávkami kvůli nedostatku čipů, zejména z Asie,“ dodal.



Pozitivně se ale minulý měsíc vyvíjel trh s elektromobily. Počet aut na baterii podle SMMT dosáhl 32.721, což bylo nejvíce za jeden měsíc. Podíl elektromobilů na trhu činil v září 15,2 procenta. K zájmu o elektromobily přispívají i panické nákupy pohonných hmot na čerpacích stanicích v Británii, poznamenala agentura Reuters.



Howes volá po masivních investicích do rychlejší výstavby dobíjecích stanic, aby udržely krok s růstem poptávky po elektromobilech. Jen tak si podle něj budou pořizovat elektrická auta i domácnosti, které nemají vlastní garáž.