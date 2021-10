Důvěra v ekonomiku v říjnu opět klesala. Podnikatelé důvěřují ekonomice nejméně od března

Pokles důvěry v ekonomiku se nezastavil ani v říjnu. Souhrnný ukazatel důvěry se meziměsíčně opět snížil, tentokrát o 0,9 bodu na hodnotu 95,3, přičemž klesly obě jeho složky. Ukazatel důvěry podnikatelů se snížil o 0,6 bodu na 94,7 a indikátor důvěry spotřebitelů o 2,2 bodu na 98,5 bodu. Ve srovnání s říjnem loňského roku jsou souhrnný indikátor, podnikatelský indikátor a indikátor důvěry spotřebitelů ale vyšší. Oznámil to dnes Český statistický úřad.



„Důvěru podnikatelů v ekonomiku stále zásadně ovlivňuje nepříznivá situace v automobilovém průmyslu a návazných odvětvích. Nedostatek materiálu vnímají podniky jako zcela zásadní bariéru, která mnohdy vede k útlumu či úplnému zastavení výrobní činnosti, což se odráží mj. ve výrazně nižším využití výrobních kapacit,“ uvedl Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.



V odvětví průmyslu se důvěra počtvrté v řadě meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 3,9 bodu na hodnotu 88,6. Podnikatelé v průmyslu hodnotili svou současnou celkovou poptávku hůře než v září. Stav zásob hotových výrobků se meziměsíčně nezměnil a zůstává stále vysoký. Podíl podnikatelů očekávajících pro období příštích tří měsíců růst tempa výrobní činnosti se podruhé v řadě výrazněji propadl. Podobně jako v minulém čtvrtletí je hlavní bariérou růstu produkce nedostatek materiálu, kterou uvedlo přibližně 32 procenta respondentů. Druhou nejvýznamnější bariérou je nedostatečná poptávka, která limituje téměř 24 procenta respondentů. Meziročně je důvěra podnikatelů v průmyslu nižší.

"Důvěra spotřebitelů v říjnu znovu poklesla a je tak nejnižší od letošního dubna. Spotřebitelé jsou stále pesimističtí v otázce budoucího vývoje hospodářské situace. Ze všeho nejvíce však vnímají současné výrazné zvýšení cenové hladiny, přičemž až polovina z nich očekává v příštích měsících její další růst", uvedla Anastasija Nejasova z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

"Vývoj posledních měsíců rozhodně nepřináší příliš optimismu. To bylo patrné již v září, kdy důvěra propadla jak mezi domácnostmi, tak podnikateli. Říjen však dále odhalil závažnost energetické krize, která bude pro řadu domácností znamenat v příštích měsících násobné náklady na energie, což zdaleka nevykompenzuje ani plánované snížení DPH. I z toho důvodu se patrně výrazně zhoršilo očekávání domácností ohledně své vlastní finanční situace," uvedl hlavní ekonom ČBA Jakub Seidler. "Obavy z inflace pak vzrostly mezi domácnostmi nejvíce v délce časové řady, tj. za posledních 20 let. Vstup do posledního čtvrtletí letošního roku tak nezačíná nejlépe, a to již samotný růst za 3. čtvrtletí, jehož první odhad zveřejní ČSÚ v pátek, spíše za původními odhady zaostane," podotkl také.

U firem podnikajících ve stavebnictví důvěra v českou ekonomiku stagnovala na zářijových 111,6 bodu. Podíl stavařů, kteří hodnotí poptávku po pracích jako nedostatečnou, se téměř nezměnil a stavební podniky ani nečekají v příštích třech měsících výraznější změnu počtu zaměstnanců. Přitom právě nedostatek pracovníků je pro 38 procent firem hlavní bariérou růstu produkce, zhruba 17 procent uvedlo nedostatek materiálu či zařízení.



Firmy z odvětví obchodu a služeb byly v říjnu ohledně vývoje ekonomiky proti září optimističtější. Důvěra obchodníků stoupla o 2,3 bodu na 105,9 bodu a důvěra ve vybraných odvětvích služeb včetně bankovního sektoru se zvýšila o 2,3 bodu na 97,6.



Průzkum mezi podnikateli a spotřebiteli se uskutečnil v době od 1. do 18. října.



