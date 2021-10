Sekundární efekty inflace jsou u ECB částečně vítány, namístě je ale opatrnost a bdělost

Guvernér belgické centrální banky a člen vedení ECB Pierre Wunsch hovořil na Bloombergu o svém pohledu na vývoj v evropské ekonomice. Domnívá se, že inflační tlaky jsou přechodné povahy, ale zároveň je zřejmé, že problémy ve výrobních a dodavatelských vertikálách přetrvají déle, než se zpočátku čekalo. Zvýšila se tak nejistota ohledně následných efektů přechodné inflace. Ty by mohly mít dopad na dlouhodobější inflaci, což by ale v eurozóně bylo částečně vítáno, protože ECB dlouhodobě nedosahuje svého inflačního cíle.



Trhy by měly podle Wunsche rozlišovat mezi mimořádnými nástroji, pomocí, kterou ECB reagovala na pandemii a její ekonomické důsledky, a tradičními nástroji, které ECB používá k dosažení svých ekonomických cílů. Pokud tedy ECB stáhne mimořádnou pomoc, stále bude držet uvolněnou politiku, jejímž cílem je dosažení inflačního cíle. Jeho dosažení přitom nemůže být souzeno čistě na základě aktuální vyšší inflace.



Wunsch následně hovořil o tom, že ECB je a bude flexibilní, co se týče nástrojů, které používá. Samotné kvalitativní uvolňování pak již považuje za standardní nástroj už proto, že jej banka využívá sedm let. „Není možné předpovědět, co konkrétně přijde, a proto je flexibilita důležitá... Myslím si, že výsledky za posledních pár let byly dobré a ukázali jsme, že tuto potřebnou flexibilitu máme,“ dodal centrální bankéř.





Dosavadní politika ECB tedy „odpovídala tomu, co bylo potřeba.“ Evropské ekonomice pomohla i fiskální politika, ačkoliv nedocházelo ke koordinaci mezi ní a politikou monetární. Po nějaký čas pak ještě pomoci bude třeba, protože stále probíhá oživení a nebylo dosaženo inflačního cíle tak, jak jej ECB vnímá. Pokud bude oživení pokračovat, dojde „k nějaké formě exitu na fiskální frontě a možná na frontě monetární“.



Na otázku týkající se fiskálních pravidel Wunsch odpověděl, že v Evropě jsou poměrně složitá a důvodem je mimo jiné historický vývoj. Objevují se sice argumenty pro jejich zjednodušení, ale pak se naráží na neshodu ohledně konkrétního způsobu, jak je zjednodušit. Monetární politika je pak na politice fiskální nezávislá, ale zároveň je pro správné nastavení politiky centrální banky důležité sledovat, co se děje na fiskální rovině.



Na otázku týkající se údajných tenzí ve vedení ECB při rozhodování o dalším nastavení monetární politiky Wunsch odpověděl, že na posledním zasedání padlo jednotné rozhodnutí, tudíž žádná tenze nepanovala. Rozhodující pak podle něj bude, kam se vydá inflace s tím, že její směr bude posuzován i z hlediska dosavadní neschopnosti ECB dosáhnout inflačního cíle. „Mohli bychom si dovolit částečné sekundární efekty, ale ne moc,“ řekl ekonom s tím, že nyní je třeba být na jednu stranu trpělivý a na stranu druhou bdělý.



Zdroj: Bloomberg Markets