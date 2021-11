Havlíček: Podali jsme trestní oznámení na Bohemia Energy, zálohy v DPI pro listopad a prosinec klesnou

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) chce společně s Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) snížit zálohy za energie pro klienty v režimu dodavatele poslední instance (DPI), a to v listopadu o 50 procent z původně vyměřené zálohy, v prosinci o 40 procent. V dalších měsících by již lidé platili plnou výši zálohy. Ministerstvo ladí s úřadem a dodavateli poslední instance způsob provedení, definitivně by měl být znám ve středu, řekl dnes ČTK ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) na tiskové konferenci. Havlíček také podal trestní oznámení na společnosti Bohemia Energy, důvodem je podezření ze spáchání trestného činu proti majetku. Havlíček podal trestní oznámení kvůli podezření z nabízení služeb v době ukončování činnosti, účelovému převádění majetku mezi společnostmi a snahy o převedení soukromého majetku.

Zálohy pro klienty DPI se v listopadu sníží o polovinu, v prosinci o 40 %

Ve hře je podle Havlíčka memorandum s dodavateli poslední instance. "Což by byla varianta rychlá," řekl Havlíček. Podle něj existuje šance, že se MPO s dodavateli domluví. Šlo by tak o nelegislativní variantu. Druhou možností je snížení záloh na základě vyhlášky, kterou připraví ERÚ.



Vysoké zálohy, které museli lidé zaplatit v říjnu, již podle Havlíčka nejde vyřešit. Není ani možné, aby dodavatelé zpětně platby klientům vrátili, dle ministra by to způsobilo zmatek. Snížení záloh v listopadu a prosinci ale pomůže klientům získat čas. Snížení záloh by mělo být definitivně schváleno do 15. listopadu.



Například začal v tomto týdnu rozesílat rozpisy záloh pro klienty, kteří jsou u v režimu dodavatele poslední instance (DPI). Průměrná výše záloh na nejběžnějších sazbách jako D02 dosahuje 1700 korun měsíčně. Zákazníci přecházející z DPI na fixované produkty Prodej mohou za elektřinu ve stejné sazbě ušetřit na zálohách až 400 korun měsíčně. Splatnost záloh společnost zároveň posunula na konec listopadu.



V režimu dodavatele poslední instance skončilo na 900.000 bývalých klientů Bohemia Energy, která rozhodnutí o ukončení dodávek elektřiny a plynu oznámila v polovině října. Bohemia Energy byla největším uskupením alternativních dodavatelů energií v ČR se zhruba 900.000 odběrnými místy. O ukončení činnosti následně informovala také firma A-PLUS Energie obchodní se 150 odběrnými místy a Kolibřík energie s 28.000 klienty.

Trestní oznámení na Bohemia Energy

Trestní oznámení na Bohemia Energy Havlíček podal jako ministr průmysl a obchodu. Možné podání trestního oznámení avizoval také premiér Andrej Babiš (ANO). Dosluhující kabinet by v té souvislosti měl také znovu schválit uzákonění hromadné žaloby a návrh předložit nové Sněmovně. V minulém funkčním období Babišova vláda tento institut nestihla v parlamentu prosadit. Babiš chování skupiny označil za neuvěřitelné, Bohemia Energy podle něj své klienty podvedla.