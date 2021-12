Staňte se mistry tradingu! Webinář hlavního makléře Patrie Pavola Mokoše již dnes od 15:00

Chcete hlouběji proniknout do pravidel úspěšného tradingu? Zúčastněte se zdarma našeho webináře Staňte se mistry tradingu už dnes od 15:00 a získejte ještě více informací a inspirace o tomto typu investování. Webinářem vás dnes v úterý 14. prosince od 15:00 provede ostřílený matador finančních trhů, hlavní makléř Patria Finance Pavol Mokoš.



tři ochutnávky obsahu, které také bude tématem dnešního webináře. Níže si je můžete přečíst

Pravidla úspěšného tradingu

Jesse Livermore ovlivnil a neustále ovlivňuje mnoho nejlepších traderů po celém světě. Své obchodování založil na třech pilířích v podobě načasování, money managementu a ovládání emocí. Načasování bylo pro Livermora alfou a omegou, když zdůrazňoval, že investování je především umění trpělivě sedět a čekat. Ne však sedět a čekat v pozici tak, jak to dělá většina investorů. Liveromore to myslel tak, že pro úspěšný trading je zcela zásadní správné načasování nákupu. Jeho filozofie byla zcela v rozporu s lidskou přirozeností, když kupoval akcie zásadně na vrcholu a s případným růstem dál dokupoval. Nákup si rozdělil na obvykle na 5 menších nákupů s tím, že ten první považoval za jakousi sondu a test, zda se bude akcie chovat dle jeho očekávání. Pokud akcie nerostla nebo dokonce začala oslabovat, tak se jí rychle zbavovat, když maximální ztrátu doporučoval omezit na 10 %. Zajímá Vás pět jeho klíčových pravidel a další investiční rady? Přečtěte si zde: Pravidla úspěšného tradingu



Strategie, která přinesla 2763 % za 12 let? Staňte se mistry tradingu!

Tradingový veterán William J. O´Neil se netají tím, že vychází z podobných investičních principů jako Jesse Livermore, Gerald Loeb, Nicolas Darvas nebo Jack Dreyfus. Jeho investiční kariéra začala již na konci 50. let minulého století, kdy se stal průkopníkem spojení technické a fundamentální analýzy. Po sérii úspěchů, kdy se mu podařilo během zhruba roku vydělat z 5000 USD neuvěřitelných 200 000 USD, otevřel vlastní fond, který se za pouhé dva roky postavil mezi fondy s nejvyšší výkonností v USA. V roce 1984 založil noviny pro investory Investor´s Daily, které se později přejmenovaly na Investor´s Business Daily. Jméno mezi investory si udělal vydáním bestselleru How to Make Money in Stocks, ve kterém detailně popisuje své investiční techniky a zároveň radí investorům, jakým chybám by se měli vyhýbat.



Jeho fundamentální analýza pod názvem CAN SLIM mu umožnila zaměřit se jen na ty nejlepší společnosti, zatímco technická analýza mu dala odpověď na to, kdy přesně nákup načasovat. O´Neilova investiční strategie CAN SLIM byla za 12leté období 1998 – 2009 vyhodnocena jako nejvýnosnější. Tuto analýzu provedla Americká asociace pro individuální investory, která ve stejném období prověřila úspěšnost více než 50 různých investičních strategií. Za toto období CAN SLIM přinesla 2763% zhodnocení, zatímco S&P 500 přidal 15 %. Sám O´Neil dosahoval v 80. letech průměrně 40% p.a. zhodnocení. Přečtěte si více zde: Strategie, která přinesla 2763 % za 12 let? Staňte se mistry tradingu!

Inspirace Minervinim: 311 % za letošních 10 měsíců a šampión investování. Staňte se mistry tradingu!

Mark Minervini, který hodně ze své obchodní filozofie čerpá mimo jiné i z již zmiňovaného Jesseho Livermora, své metody formuluje ještě detailněji a navíc jsou posazené do dnešní moderní doby. Minervini prokázal své kvality již mnohokrát, mimo jiné se stal americkým šampionem v investování v roce 1997, kdy s reálným vkladem 250 000 USD vydělal za rok 155 %. K vítězství měl nakročeno i při svém prvním účinkování v této soutěži v roce 1996, kdy za prvních 6 měsíců zhodnotil své portfolio o neuvěřitelných 190 %. V tomto roce ale Komise pro cenné papíry (SEC) tuto soutěž přerušila a nakonec nebyla dokončena. Minervini se účastní této soutěže i v letošním roce, kde na reálném účtu spravuje 1 mil. USD. Za prvních 10 měsíců dosáhl Minervini zhodnocení 311 % a zcela suverénním způsobem má nakročeno k dalšímu vítězství. Tento trader rok co rok dokazuje, že jeho strategie a pevná disciplína mohou pravidelně přinášet vysoce nadprůměrné zisky. Přečtěte si více zde: Inspirace Minervinim: 311 % za letošních 10 měsíců a šampión investování. Staňte se mistry tradingu!