Komentář: Fed kolem vysoké inflace stále jen opatrně našlapuje. Rétoriku ale přitvrzuje…

Americká ekonomika se podle šéfa Fedu Powella přibližuje rapidní tempem plné zaměstnanosti a inflace se pohybuje na cílem. Takové hodnocení vyžaduje od Fedu zpřísnit finanční podmínky, což hodlá centrální banka hodlá zařídit rychlejším ukončením nákupů dluhopisů a akcelerací prognózovaného cyklu zvyšování úrokových sazeb. Bude to však stačit?



Pohled na novou kvartální prognózu Fedu je totiž více než rozporuplný, neboť výhled do roku 2024 vypadá značně nekonzistentně. Fed například očekává, že se míra nezaměstnaností udrží v následujících třech letech na rekordně nízké úrovni 3,5 %, přičemž jádrová inflace bude příští rok 2,7 % a v roce 2032 pak 2,3 %. Takto přehřátá ekonomika se pak má sama od sebe zchladit při minimálním nárůstu úrokových sazeb, které by se měly na konci roku dostat na velmi nízkou úroveň 1,6 %.

Pokud jde o samotnou rétoriku šéfa Fedu Powella při jeho tiskové konferenci, tak byla celkem jasně jestřábí, přičemž asi nejdůležitější výrok, který zazněl, je ten, že Fed bude v následujících měsících monitorovat zdali se vysoká inflace opravdu nestává trvalejšího charakteru. Pokud by se tak ukázalo, tak Powell varoval, že americká centrální banka bude muset svými nástroji zasáhnout (aby ji potlačila). K tomu šéf Fedu dodal, že se centrální banka nachází v dobré pozici reagovat na různá rizika - včetně těch, že inflace (Powellovými slovy) “zakoření” na vysokých úrovních.

Celkově lze říci, že Fed se prozatím stále pohybuje po linii tržních očekávání, která počítají jen s velmi opatrným startem zvyšování oficiálních úrokových sazeb. To aktuálně vychází na začátek května 2022, přičemž trh i Fed nám aktuálně říkají, že příští rok budou stačit jen tři zvýšení úrokových sazeb (o 25 bps). Bude-li však centrální banka konfrontovaná s velmi vysokými tempy inflace v lednu a únoru (což je velmi pravděpodobné), pak bude zapotřebí, aby Fed utáhl finanční podmínky razantněji a dostal se tzv. “před křivku”. V takovém případě se můžeme dočkat skutečně jestřábího překvapení, které bude způsobeno agresivnějším startem cyklu zvyšováním úroků, než dnes kdokoliv předpokládá.