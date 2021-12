Webinář 28. 12.: Co čekat na trzích v roce 2022 a co bychom kupovali teď?

„Na akciových trzích bychom nyní kupovali to, co dává z fundamentálního hlediska alespoň elementární smysl. Prvotním filtrem může být přinejmenším kalkulovatelné P/E, tj. alespoň nějaký kladný zisk, potažmo cash flow. Za vrcholem cyklu a ruku v ruce s utaženějšími finančními podmínkami je načase zapomenout na vzdušné zámky s nulovým (resp. záporným) ziskem, nebo dokonce tržbami,“ říká seniorní analytik Patria Finance Branislav Soták. Co to ale je? Kde takové příležitosti vidíme?



Klienti Patria Finance ve své emailové schránce a čtenáři Patria.cz postupně i přes vánoční svátky na webu naleznou podrobně rozpracovaný investiční výhled analytiků Patria Finance na rok 2022. Na webináři 28. prosince 2021 od 15:00, který bude pro všechny bez rozdílu zdarma, jej pak bude diskutovat spoluautor výhledu, seniorní analytik Patrie Braňo Soták a účastníkům webináře dá rozsáhlý prostor na otázky. Neváhejte, rezervujte si dvě hodiny mezi svátky a načerpejte čerstvou investiční inspiraci!



Inflace bude zásadním tématem, se kterým vkročíme do roku 2022. Vlna vysokých čísel se asi přežene, ale i tak bude trhy zajímat, kam až inflace klesne a jak rychle. Od toho se totiž bude odvíjet politika centrálních bank: Fed se již vydal směrem konce QE a zvyšování sazeb. Bude muset výrazně zrychlit?



Měnová politika bude držet pod tlakem dluhopisy, její dopad na akcie však zůstává otázkou. Prostor pro vysoké valuace, a zvláště pro další valuační excesy, se zmenší. Akciový trh se stále může opřít o fundament nebo slušný objem volných peněz v ekonomice. Na jaký výkon to bude v příštím roce stačit?



Koronavirus průběžně dokazuje, že tu s námi chce zůstat dlouhodobě, rizika s ním spojená se však proměňují. Je třeba se také připravit na to, že vliv zelené politiky na finanční trhy bude sílit.



O tom všem 28. prosince 2021 od 15:00 na webináři zdarma. Těšíme se na virtuální setkání s Vámi! Přihlaste se hned teď a zdarma na ODKAZE ZDE nebo klikněte na banner níže.