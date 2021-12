Rozbřesk: Vánoční nadílka z ČNB - sazby na 3,75 % a příslib dalšího růstu

Česká národní banka zareagovala na kumulaci pro-inflačních rizik opět agresivně a zvýšila sazby o 1 procentní bod na 3,75 %. Navíc doprovodné jestřábí komentáře Jiřího Rusnoka nenechaly nikoho na pochybách, že sazby půjdou v novém roce dál vzhůru.



Hlavním důvodem pro agresivnější postup centrální banky je další kumulace pro-inflačních rizik. Listopadová inflace nehledě na dočasně nižší DPH skončila více než procentní bod na listopadovou prognózou. Současně s tím rostly ve třetím kvartále rychleji HDP (o jeden procentní bod oproti prognóze) i mzdy (o jeden procentní bod oproti prognóze). A aby toho nebylo málo, koruna je naopak setrvale slabší, než odhaduje odborný tým ekonomů ČNB - přes poslední zisky je koruna vůči euru také zhruba o procentní bod slabší, než ukazuje listopadová prognóza centrální banky.



Guvernér Rusnok otevřeně přiznal, že nová zimní prognóza (v únoru 2022) přinese výrazně vyšší inflační trajektorii než ta listopadová. I proto bude zapotřebí dál zvyšovat úrokové sazby i v roce 2022 tak, aby dlouhodobá inflační očekávání zůstala dobře ukotvena. Vrchol sazeb guvernér Rusnok také vidí výrazně výše než v listopadu – hovořil otevřeně o tom, že to může být výrazně nad 4 %.



My sice oproti centrální bance vnímáme směrem k roku 2022 jako relevantní i některá proti-inflační rizika – například pomalejší růst mezd v průmyslu. Tato rizika ovšem nebudou úplně patrná v nejbližších měsících. Proto nově očekáváme, že centrální banka ještě na únorovém a březnovém zasedání zvýší sazby kumulovaně o dalších 75 bps na konečných 4,5 %.



Tržní úrokové sazby vyskočily v reakci vzhůru zejména na nejkratším konci do jednoho roku, pohyb na dvouletých a delších swapech zatím tak výrazný nebyl. Česká koruna v první reakci na tiskovou konferenci posílila, zdá se však, že prostor pro další zisky na „svátečním“ trhu bude omezený.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna byla s včerejším jestřábím rozhodnutím ČNB samozřejmě spokojená a posílila o přibližně 20 haléřů proti euru. Masivní úrokový diferenciál z koruny činí velice atraktivní měnu, vůči níž bude extrémně drahé zaujímat krátké pozice. Dá se tudíž očekávat, že propad páru EUR/CZK se odehraje v blízké budoucnosti.



Zahraniční forex

Eurodolar se vrátil zpět nad hranici 1,13 s tím, jak se posunuly vzhůru úrokové sazby v eurozóně.

Dnes odpoledne dorazí poslední várka důležitých dat z USA před Vánoci. Reálné osobní výdaje za měsíc listopad zpřesní odhad amerického HDP pro tento kvartál.



Forint by si měl dnes po ránu dát pozor na zasedání MNB o jednotýdenní depozitní sazbě. Centrální banka ji v posledních pěti týdnech pokaždé zvedla.