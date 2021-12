Rozbřesk: Inflační spekulace

S koncem roku přichází čas na bilancování a také na výhledy, s nimiž vstoupíme do roku nového. Letos se největší pozornost upíná k inflaci, která se nečekaně tak trochu utrhla ze řetězu, když v průběhu roku začaly prudce růst ceny surovin a energií, znovu se zvýšil přetlak na realitním trhu a v podstatě se nepodařilo zcela obnovit pandemií zpřetrhané dodavatelské řetězce.

Zrychlil i růst cen služeb zasažených předchozími lockdowny i nedostatkem pracovníků. A tak už v listopadu, přestože došlo k odpuštění DPH u energií, česká inflace vzrostla na 6 % a nejenže se vzdálila tolerančnímu intervalu ČNB, ale i výrazně překonala prognózu centrální banky. A to samozřejmě není zdaleka konec, bez ohledu na razantní zvyšování úrokových sazeb v posledním půlroce.



Inflace se stala po dlouhých letech tématem a není snad dne, kdy by se o ní nemluvilo a nepublikovaly se různé odhady, kam až může v příštím roce vystoupat. O tom, zda skončí někde u osmičky nebo dokonce bude dvouciferná se však v tuto chvíli dá snad jen spekulovat. Jisté je jen to, že se do ní v lednu „vrátí“ efekt DPH u energií v řádu zhruba jednoho procentního bodu. Jisté je rovněž to, že ceny elektřiny, plynu a tepla v lednu, stejně jako řada dalších nákladů na bydlení vzrostou. Problémem však je, odhadnout přesně o kolik. Jen cenový index elektřiny a plynu sestává z 530, respektive 80 položek, které předem odhadnout snad ani nelze. Přitom navýšení „jen“ o deset procent u těchto dvou významných cen vede ke skokovému navýšení inflace o 0,6procentního bodu.

Další nejistotu představuje tzv. imputované nájemné s desetiprocentním podílem na spotřebitelském koši, které odráží ceny realit, jejich rekonstrukcí či renovací, tedy i ceny stavebních materiálů. Už nyní inflaci navyšuje o téměř 1,5procentního bodu a po dalším zdražení materiálů a stavebních prací jeho vliv hned tak nepomine. V lednu navíc dojde k úpravám řady ceníků firem, které tento krok provádějí právě na začátku roku, a které budou chtít všechny nakumulované nákladové tlaky v nových cenách konečně odrazit. Lednová inflace proto bude v každém případě překvapením, i když těžko asi tím příjemným.





*** TRHY ***



Koruna

Koruně se včera nakonec podařilo prolomit hranici 25 EUR/CZK a zamířila k další metě, a sice 24,90 EUR/CZK. Nadějné zprávy o menší nebezpečnosti nové varianty koronaviru na méně likvidním trhu přesměrovaly pozornost zpět k rozšířenému úrokovému diferenciálu, který bude korunu pohánět zvlášť v příštím roce, kdy nejspíš dojde k jeho dalšímu navýšení až na 500 základních bodů na krátkém konci.



Zahraniční forex



Za absence nových ekonomických zpráv zůstává eurodolar bez výraznějších pohybů dál na úrovni 1,13. Dílčí zprávy z amerického trhu práce s ním už asi ve čtvrtek příliš nezahýbou, a tak nový směr může dostat teprve v novém roce s přísunem nové sady ekonomických dat z obou stran Atlantiku.