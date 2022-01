První obchodní den letošního roku zahájí Evropa zřejmě smíšeně, EU vypracovala plány na zařazení plynu a jádra mezi zelené zdroje

První obchodní den letošního roku zahájí evropské akciové indexy zřejmě smíšeně. EU vypracovala plány na označení některých projektů pro zemní plyn a jadernou energetiku za „zelené“ při přísných podmínkách. Jihokorejský výrobce baterií LG Energy Solution plánuje zahájit obchodování se svými akciemi na burze v Soulu koncem ledna.

Futures na Euro Stoxx 50 -0,0 %, DAX +0,1 %, CAC +0,3 %. Britský FTSE 100, klesá na -0,3 %. Futures na americké akciové indexy se pohybují rovněž v zelených číslech: S&P 500 mini +0,3 %, Dow Jones mini +0,3 % a Nasdaq 100 mini +0,4 %.



Dnešní asijské obchodování je smíšené, velké trhy byly ale zavřené, včetně Austrálie, Japonska a kontinentální Číny. Akcie v Hongkongu klesly, když čínský problémový developer China Evergrande pozastavil obchodování v Hongkongu.

Prezident Miloš Zeman dnes v 11:00 na zámku v Lánech přijme kandidáta na ministra zemědělství Zdeňka Nekulu, o hodinu později jej jmenuje. Nekula nebyl jmenován společně s dalšími členy vlády, protože měl v prosinci pozitivní test na koronavirus.

EU vypracovala plány na označení některých projektů pro zemní plyn a jadernou energetiku za „zelené“ při přísných podmínkách. Předloha návrhu Komise by označila investice do jaderných elektráren jako zelené, pokud by měl projekt plán, finanční prostředky a místo pro bezpečné uložení radioaktivního odpadu. Aby byly nové jaderné elektrárny považovány za zelené, musí získat stavební povolení do roku 2045, uvedla agentura Reuters. Investice do elektráren na zemní plyn budou považovány za zelené, pokud vyprodukují méně emisí než je 270 g ekvivalentu CO 2 na kilowatthodinu, pokud nahradí více znečišťující elektrárny na fosilní paliva a pokud dostanou stavební povolení do 31. prosince 2030. Přechod na nízkouhlíkové plyny se plánuje na konec roku 2025.

Jihokorejský výrobce baterií LG Energy Solution (LGES) plánuje zahájit obchodování se svými akciemi na burze v Soulu 27. ledna. Firma dnes v rámci plánované primární nabídky akcií, která má být největší v zemi, otevřela investorům své účetnictví.