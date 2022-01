Rosenberg: Zvyšování sazeb není jisté, směr defenzivní aktiva

Známý ekonom David Rosenberg, který vede vlastní firmu Rosenberg Research, hovořil na Financial Post o svém pohledu na monetární politiku v letošním roce a o dalším ekonomickém vývoji. Podle jeho názoru bylo zvedání sazeb americkou centrální bankou v minulosti často chybou – zpětně se ukázalo, že bylo příliš razantní a predikce Fedu týkající se ekonomického růstu byly příliš optimistické. Nyní to podle ekonoma může být podobné, a i když letos nevylučuje určité utažení monetární politiky a zvýšení sazeb, není si jimi jistý. Jisté ale je, že Fed chce, aby si trhy myslely, že k růstu sazeb dojde.



Rosenberg připomněl, že v letošním roce bude slábnout i fiskální stimulace, a to dohromady se změnami monetárními politiky přinese vyšší volatilitu. Investorům by v takovém prostředí radil, aby ustoupili od rizikových aktiv a orientovali se na defenzivnější pozice. Významný signál přitom vysílá dluhopisový trh, protože dochází k napřimování výnosové křivky, které je historicky indikátorem slábnoucí ekonomiky.



Toto napřimování probíhá jednak kvůli růstu krátkodobých výnosů, který odráží očekávané zvýšení sazeb, dolů ale míří dlouhodobé výnosy, a to navzdory tomuto očekávání. Tento konec výnosové křivky stejně jako její celkové napřimování tak podle ekonoma ukazují, že ekonomika si nepovede tak dobře, jak by se zdálo podle cen a valuací rizikových aktiv. Následující graf ukazuje konkrétní vývoj rozdílu mezi krátkodobými a dlouhodobými výnosy vládních obligací v USA:





Zdroj: Twitter



Rosenberg tvrdí: „Výnosová křivka má pravdu v 80 % případů a je tak lepší než většina ekonomů či centrálních bankéřů.“ Jak tedy nastavit investiční pozice pro případ, že by se nemýlila ani nyní? Tedy pro případ, že růst zeslábne a inflační tlaky opadnou dříve, než se nyní čeká? Jak bylo naznačeno, podle ekonoma je namístě orientovat se na defenzivní aktiva včetně odpovídajících sektorů na akciovém trhu. Tedy například na firmy v sektoru zboží běžné spotřeby, který je málo citlivý na ekonomický cyklus. K tomu utility či sektor zdravotní péče.



Co energetika? Ekonom míní, že ceny ropy se asi nevyšplhají ke 100 dolarům, ale také nevidí důvod, proč by měly výrazně klesnout ze svých současných úrovní. Celkově tak vidí energetiku neutrálně. U kanadského dolaru ekonom podle svých slov čekal oslabení, ke kterému skutečně došlo. Mylné bylo totiž podle něj očekávání, že Bank of Canada zvedne letos sazby pětkrát, zatímco Fed jen třikrát. Taková očekávání neodpovídají například tomu, že americká ekonomika roste asi 1,5 % nad trendem, zatímco ta kanadská přibližně 1,5 % pod trendem. Nyní už se ekonom na kanadský dolar nedívá tak negativně, protože jeho kurz se již přenastavil odpovídajícím směrem.



Zdroj: Financial Post, Youtube