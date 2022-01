Apple včera krátce nad 3 biliony dolarů, dnešní futures slibují růst i dalším akciím

Hodnota technologické firmy včera na akciovém trhu krátce vzrostla nad 3 biliony dolarů a silný start v novém roce měla i . a dostaly nové cílové ceny od Autonomous Research a dnešní futures slibují pozitivní zahájení obchodního dne.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,3 %, FTSE 100 +1,1 % a DAX +0,2 %. Futures na americké indexy: Dow Jones mini +0,1 % S&P 500 mini +0,2 % a Nasdaq 100 mini +0,3 %.

Autonomous Research snižuje cílovou cenu na 50,03 EUR a cílovou cenu rovněž snižuje na 1080 Kč.



Hodnota technologické firmy včera na akciovém trhu krátce vzrostla nad 3 biliony dolarů, čímž překonala další rekord a podtrhla, jak pandemie podpořila desítky let trvající vzestup Big Techu. Jde o první firmu, která dosáhla tohoto milníku, i když se jí nepodařilo se nad touto úrovní udržet. Cena akcií výrobce iPhonů několik let neustále roste a rally přichází spolu se stálým růstem příjmů a sázkami, že klíčové produkty budou mít silný dlouhodobý výhled.



Tesla má za sebou rovněž silný start do nového roku. Tento výrobce elektromobilů překonal svůj čtvrtletní rekord v dodávkách a akcie včera prudce vzrostly. Tržní hodnota Tesly vzrostla o 144 miliard dolarů, což je největší růst od března a nejlepší začátek roku od vstupu Tesly na burzu před více než deseti lety. Majetek generálního ředitele Elona Muska během rally vyskočil o 33,8 miliardy dolarů.



Řada nových studií potvrdila také slunnou stránku varianty omikron: i když počty případů stoupají na rekord (včera byl Covid-19 diagnostikován více než 1 milionu lidí v USA, což je nový denní rekord), počet závažných případů a hospitalizací tolik nevzrostl. Mohlo by tedy jít o novou, méně znepokojivou kapitolu pandemie. Americké regulační orgány mezitím povolily posilovací dávku Covid-19 od společnosti pro mladistvé od 12 do 15 let.

Epidemie koronaviru v Česku rovněž zesílila. V pondělí přibylo 9333 potvrzených případů nákazy, nejvíce od úterý 21. prosince. Proti předchozímu pondělí je to nárůst o zhruba 2500 případů. Mírně přibylo hospitalizovaných.



Elizabeth Holmesová byla shledána vinnou z trestného činu podvodu za rozjetí startupu Theranos na testování z krve s hodnotou 9 miliard dolarů. Sedmatřicetileté ženě hrozí maximální trest 20 let vězení, i když pravděpodobně dostane mnohem méně. Holmes se také pravděpodobně odvolá proti svému přesvědčení a jakémukoli trestu, který dostane.