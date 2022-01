Všichni zaměstnanci se podle ministra zdravotnictví Válka budou od 17. ledna testovat dvakrát týdně

Všichni zaměstnanci se budou od 17. ledna podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) testovat dvakrát týdně antigenními testy. V případě pozitivity půjdou na pět dní do karantény. Tento režim by měl fungovat dva až tři týdny. Schválila to dnes vláda. Válek to oznámil na tiskové konferenci po jejím jednání.



Antigenní samotesty budou podle Válka hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, konkrétně fondu rezerv. "Takto zní dohoda s pojišťovnami," uvedl. Žádosti o proplácení testů je možné od 1. ledna podávat na portálu samotesty-covid.cz. Firmy či živnostníci by podle informací na webu i podle Hospodářské komory měli mít nárok na příspěvek nejvýše 60 korun včetně DPH na jeden test. Pojišťovny uhradí jen test uvedený v seznamu Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Optimálně by podle mluvčího Hospodářské komory Miroslava Dira měly být označeny rizikovou třídou IVDst, řekl dnes ČTK.



V současné době se musejí testovat jen pracovníci, kteří nemají dokončené očkování nebo v posledním půl roce neprodělali nemoc covid-19. Testování je závazné jednou týdně. Pokud má zaměstnanec pozitivní antigenní test, musí se dostavit na oficiální odběrové místo k provedení potvrzujícího PCR testu.



Testování se bude od 17. ledna týkat všech zaměstnanců soukromých i státních firem a organizací, živnostníků a také jednatelů společností. Fungovat bude podle Válka v alternativním režimu dvakrát týdně, nebo jednou za tři až pět dnů. Pracovník bude moci dobrovolně podstoupit ověřovací PCR test, očkovaní jich budou mít z veřejného zdravotního pojištění hrazených pět za měsíc. Válek zároveň všechny vyzval, pokud budou mít pozitivní samotest a pocítí symptomy nákazy, aby se odebrali k lékaři. S ohledem na vývoj varianty omikron by podle Válka měl tento režim platit maximálně tři týdny.



Pracovníka, který se odmítne testovat, bude muset zaměstnavatel stejně jako dosud nahlásit příslušné hygienické stanici. Zaměstnanec bude muset nosit po celou pracovní dobu respirátor, od ostatních dodržovat odstup 1,5 metru a stravovat se na odděleném místě.