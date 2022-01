Nový rok odstartoval výprodeje technologií, evropské futures jsou dnes hluboko v červeném

Nový rok odstartoval výprodeje technologií. Výkon indexu Nasdaq byl tak včera nejhorší od března loňského roku. Rusko a jeho spojenci se zavázali vyslat své vojáky na pomoc kazašskému prezidentovi Kassym-Jomartu Tokajevovi a evropské futures jsou dnes hluboko v červeném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -1,5 %, FTSE 100 -1,2 % a DAX -1,0 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini +0,0 %, S&P 500 mini +-0,1 % a Nasdaq 100 mini -0,2 %.

Hedgeové fondy zahájily nový rok zběsilým výprodejem technologií. Během letošních čtyř seancí tyto prodeje dosáhly podle dat nejvyšší úrovně v dolarovém vyjádření za více než 10 let. Americký index Nasdaq 100 včera klesl o více než 3 %, což byl nejhorší den od března loňského roku, a futures na index Nasdaq jsou dnes ráno opět v záporu.



Výprodejům nepomohli ani představitelé Fedu, kteří se podle včera zveřejněného zápisu z jednání chystají postupovat při zpřísňování měnové politiky rychleji ve snaze zabránit přehřátí americké ekonomiky při vysoké inflaci a téměř plné zaměstnanosti. Ekonomický výhled „by mohl zaručit potenciálně rychlejší tempo normalizace měnověpolitických sazeb“, uvedl zápis. Výnosy dolaru a dluhopisů šly opačným směrem proti poklesu akcií.



Úřady ve Francii se snaží zamezit šíření omikronové varianty, když nové infekce dosáhly rekordu. Je to den poté, co prezident Emmanuel Macron politicky zariskoval, když řekl, že naštvat lidi, kteří se nenechali naočkovat. Mezitím v Asii se v řadě zemí navyšují varování před koronavirem. U nás ve středu přibylo 7377 potvrzených případů koronaviru, nejméně tento týden.



Rusko a jeho spojenci se zavázali vyslat své vojáky na pomoc kazašskému prezidentovi Kassym-Jomartu Tokajevovi, aby potlačil protesty, které vedly centrální banku v této středoasijské zemi k dočasnému zastavení operací na finančních trzích. Po podpoře běloruskému vůdci v roce 2020 tak jde o další velký krok Kremlu na pomoc spojenci, který čelí nepokojům. Ceny uranu vyskočily, protože Kazachstán je největším světovým producentem tohoto radioaktivního kovu.