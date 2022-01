Rotace pokračuje. Evropě se daří, technologie znovu ztrácejí

Ačkoli to dopoledne vypadalo na klidnější den, nakonec se znovu rozjíždí rotace směrem od technologií do valuačně levnějších a na cyklus více exponovaných sektorů. Tentokrát tomu napomohla i data ze zámoří, která ukázala silný nárůst zaměstnanosti v soukromém sektoru (+807 tisíc za prosinec).



Na nominálních výnosech v USA dnes pozorujeme větší změny v případě kratších splatností - 2Y výnos roste o více než 3 bazické body. Delší splatnosti lehký nárůst po datech následně korigovaly. Jenže reálné výnosy stoupají rychleji a to je pro růstově zaměřené akcie nepříznivé.



Pro evropské akcie je malá váha technologií momentálně výhodou, takže zde znovu vidíme převažující růst hlavních indexů. DAX přidává 0,7 pct, CAC 40 roste o 0,8 pct a FTSE 100 je +0,2 procenta. Naproti tomu je zde i několik klesajících trhů, jako třeba ten nizozemský, který tíží jména jako . V zámoří pak technologie stahují Nasdaq o 0,7 pct dolů, širší S&P 500 je mírně v červeném.



Eurodolar stoupá na 1,1335, když ho spíše než pohyb na dluhopisovém trhu povzbudil komentář zástupce ECB Kazakse. Ten ubezpečoval, že v případě nárůstu inflačního výhledu banka zasáhne. Momentálně však takovou možnost nevidíme příliš pravděpodobně, šlo spíše o komentář v teoretické rovině a euro by z něj dál těžit nemělo.



Ropa stoupá o 1,6 procenta. Cenu podpořila informace o poklesu zásob v USA a také zprávy o tom, že zvláště afričtí členové OPEC mají problém dostát plánu na navyšování produkce. Zlato odpoledne přerušuje svůj růst.



Koruně dnešek přinesl další zisky, které byly slušné hlavně na páru se slábnoucím dolarem. Kurz se dostal na 21,67. Ani dnes se nezapojily do hry nové domácí zprávy, ale koruna evidentně dál čerpá z impulsu, který dostala koncem loňského roku od centrální banky.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:24 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5767 -0.2714 24.7156 24.5538 CZK/USD 21.6965 -0.6411 21.9120 21.6610 HUF/EUR 361.5738 -0.3676 363.7000 360.6400 PLN/EUR 4.5665 0.0245 4.5745 4.5618

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.2089 -7.7537 7.2175 7.1926 JPY/EUR 131.2730 -0.5787 131.3620 130.8600 JPY/USD 115.9005 -0.2062 116.2430 115.6260

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8351 0.0791 0.8374 0.8334 CHF/EUR 1.0374 0.3288 1.0379 1.0329 NOK/EUR 9.9754 -0.3671 10.0211 9.9637 SEK/EUR 10.2757 -0.1141 10.2797 10.2354 USD/EUR 1.1327 0.3624 1.1344 1.1300

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3772 -0.3305 1.3847 1.3749 CAD/USD 1.2708 0.0236 1.2740 1.2693