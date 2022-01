Nastal už čas kupovat technologické akcie ve výprodeji?

Pokles technologických akcií vytvořil šanci pro investory, kteří jsou ochotni nastoupit do kolísavého začátku roku 2022, domnívá se Kristen Bitterly, vedoucí amerických kapitálových trhů v Private Bank. Je ale třeba být obezřetný.



"Z indexu Nasdaq 100 je 38 akcií o 20 nebo více procent pod svými 52týdenními maximy a 65 jich kleslo o více než 10 procent," uvedla Bitterly v pondělním rozhovoru v pořadu Surveillance. "Právě teď můžete dosáhnout dvouciferného výnosu, když nakoupíte při 5%, 10% poklesu z těchto úrovní." Index Nasdaq 100 klesl od začátku tohoto roku o 5,4 %.





Podle Bitterly by se měli investoři zaměřit na kvalitní společnosti v odvětvích, jako je kybernetická bezpečnost a platby, kde se očekává trvalý růst zisků. Ale varuje, že volatilita bude během roku 2022 přetrvávat. Boj Fedu s inflací totiž znamená pro finanční trh vyšší sazby a méně likvidity.



Na druhou stranu ale společnosti, které v příštích několika týdnech budou vykazovat své zisky za čtvrté čtvrtletí, by mohly poskytnout trhu podporu díky „rekordně vysoké ziskovosti“, řekla. „Nejde jen o to, co se stalo ve čtvrtém čtvrtletí, jde o výhledy manažerských týmů, které se dříve držely zpátky. Pokud jste schopni ustát určitému cenové tlaky, některá narušení dodavatelských řetězců, pak to jsou kvalitní společnosti, do kterých chceme investovat a do kterých investujeme. To je ve skutečnosti naše pozice pro rok 2022.“

"Výzvou, před kterou investoři stojí, je si skutečně vymezit, jaký je jejich časový rámec," dodala Bitterly. "Myslím, že individuální investoři mají tu výhodu, že se snaží zaujmout dlouhodobý přístup."



Zdroj: Bloomberg