Západ chce odpojit ruské banky od SWIFT a zmrazit aktiva centrální banky. Rusko hrozí zabavením majetků i koncem veškerých dohod

Evropská komise (EK) se společně s lídry nejlidnatějších zemí Evropské unie, Spojenými státy, Kanadou a Británií dohodla na snaze odpojit vybrané ruské banky od globálního systému SWIFT, který je klíčový pro mezinárodní finanční transakce. Oznámila to v sobotu předsedkyně EK Ursula von der Leyenová, která v projevu označila počínání ruské armády na Ukrajině za barbarské. Krok podporuje i Německo, které se zpočátku stavělo proti odstřižení Ruska od systému SWIFT. Brusel a západní země představily i další opatření mířící proti ruské centrální bance a "ruským oligarchům".



SWIFT

Podle listu Financial Times jde o zatím nejsilnější sankce dohodnuté v návaznosti na ruskou ofenzívu proti Ukrajině, která začala ve čtvrtek a pravděpodobně už si vyžádala stovky obětí včetně civilistů. Deník The New York Times nicméně podotýká, že Západ nesáhl po "jaderné variantě" v podobě úplného odpojení Ruska od SWIFTu, takže Rusko může alespoň prozatím dál vydělávat na prodeji plynu do Německa, Itálie a dalších evropských zemí.



"Zavazujeme se zajistit, že vybrané ruské banky budou odstraněny z komunikačního systému SWIFT. To zajistí, že tyto banky budou odpojeny od mezinárodního finančního systému, což zasáhne jejich schopnost operovat globálně," píše se ve společném prohlášení EK, Německa, Francie, Itálie, Británie, Kanady a Spojených států. Na které banky iniciativa cílí, nebylo ihned jasné.



Po odpojení Ruska od zmíněného systému v posledních dnech hlasitě volali nejen lídři ukrajinské vlády, ale i mnozí politici v členských zemích EU nebo v USA. Systém SWIFT vznikl v roce 1973 a má centrálu v Belgii. Je považován za jakousi kostru pro bezproblémové mezinárodní platby a spojuje na 11.000 bank. Na systém dohlíží belgická centrální banka ve spolupráci s centrálními bankami v USA či Británii, vysvětluje britská BBC. Podle ní se odhaduje, že ruskou stopu nese asi jedno procento z více než 40 milionů zpráv o transakcích, které SWIFT každý den vyprodukuje.



Von der Leyenová řekla, že odpojení ruských bank navrhne lídrům členských zemí unie. Už předtím bylo na neděli svoláno jednání unijních ministrů zahraničí týkající se protiruských sankcí.

Paralyzace aktiv ruské centrální banky



Západ v sobotu večer zároveň ohlásil další opatření, která mají zvýšit izolaci Ruska od globální ekonomiky a oslabit schopnost Moskvy financovat válku na Ukrajině po čtvrtečním útoku ruských jednotek. Konkrétně je cílem nových sankcí je paralyzovat aktiva ruské centrální banky a zabránit ruským oligarchům ve využívání svých majetků na západních trzích. FT podotýká, že USA v minulosti uvalily sankce pouze na centrální banky KLDR, Íránu a Venezuely.



"Tato opatření uvedeme do praxe v následujících dnech," uvádí společné prohlášení EK a šesti západních zemí. "Zavazujeme se uvalit restriktivní opatření, která budou bránit ruské centrální bance v tom, aby nasazovala své mezinárodní rezervy způsoby, které podkopávají dopady našich sankcí. (...) Zavazujeme se přijmout opatření omezující prodeje občanství, takzvaných zlatých pasů, které umožňují majetným Rusům napojeným na ruskou vládu stát se občany našich zemí a získat přístup do našich finančních systémů," pokračuje komuniké.



Evropské a severoamerické vlády podle něj chtějí během následujícího týdne spustit "transatlantickou pracovní skupinu", jejímž cílem bude zajišťovat účinné aplikování ekonomických sankcí. "V poslední řadě posílíme koordinaci proti dezinformacím a dalším formám hybridní války," uzavírají západní země a EK.

Evropské země včetně Německa a Česka posílají Ukrajině zbraně

Premiér ČR Petr Fiala (ODS) v sobotu přivítal přiblížení se Německa k vyloučení Ruska ze SWIFT. Celkem 27 zemí, včetně států Evropské unie, USA a Británie, souhlasilo s poskytnutím více zbraní nebo zdravotnické pomoci Ukrajině. Uvedla to dnes televize Sky News. Česko daruje Ukrajině 30.000 pistolí, 7000 útočných pušek, 3000 kulometů, několik desítek pušek pro ostřelovače a asi milion nábojů. O rozhodnutí vlády na tiskové konferenci informovala ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Přepravu darovaného materiálu v hodnotě asi 188 milionů korun zajistí Česká republika, postará se i o přepravu munice, kterou už česká vláda Ukrajině darovala v lednu a zatím zůstávala na českém území.

Podle spolkového kancléře Olafa Scholze poskytne Německo Ukrajině 1000 protitankových zbraní a 500 raket Stinger.

Britský ministr obrany Ben Wallace podle ní v pátek večer uspořádal virtuální dárcovskou konferenci zaměřenou na vojenskou pomoc Ukrajině, kterou ve čtvrtek vojensky napadlo Rusko. Pomoc spočívá v poskytnutí mimo jiné munice, protitankových či protiletadlových zbraní, ale také zdravotnického vybavení. K ukrajinské armádě se podle televize může dostat navzdory tomu, že bojuje s ruskými ozbrojenými silami na několika frontách.

Slovenská vláda schválila vyslání vojenského materiálu v hodnotě 2,6 milionu eur (přes 64 milionů Kč) a materiál ze státních hmotných rezerv za 8,4 milionu eur (přes 207 milionů Kč), píší slovenská média. Bratislava pošle na Ukrajinu deset milionů litrů nafty, dále 2,4 milionu litrů leteckého paliva a 12.000 kusů munice ráže 120 milimetrů, oznámil podle médií ministr obrany Jaroslav Naď. Celkem jde o pomoc v hodnotě přes 11 milionů eur (přes 272 milionů Kč).



Agentura Reuters v sobotu dopoledne informovala, že Francie se rozhodla poslat na Ukrajinu obranné vojenské vybavení. Podle mluvčího francouzské armády Paříž zvažuje také vyslání útočných zbraní. "Dovedete si představit, že odeslání vybavení je v tuto chvíli komplikované," řekl novinářům mluvčí náčelníka generálního štábu.



Nizozemsko pak oznámilo, že co nejrychleji dodá Ukrajině 200 raket Stinger pro protivzdušnou obranu, uvedl Reuters. Rakety doplní další vybavení, které tato země přislíbila Ukrajině už dříve, včetně pušek, munice, radarových systémů a robotů pro detekci min.



Uzavření vzdušného prostoru

Česká republika od půlnoci na neděli úplně uzavřela vzdušný prostor aerolinkám z Ruska. Dosud směla letadla nad územím ČR přelétat. České televizi to sdělil ministr dopravy Martin Kupka (ODS), následně informaci uvedl na twitteru a v tiskové zprávě. ČR již o půlnoci z pátku na sobotu zakázalo provoz všech ruských leteckých dopravců na svém území. Omezení se týkala linek, které by létaly na tuzemská letiště. Zároveň Rusko uzavřelo vzdušný prostor pro letecké dopravce z České republiky, Polska a Bulharska.

Medveděv pohrozil v reakci na sankce zabavením majetku cizinců v Rusku

Rusko by mohlo v reakci na sankce přijaté Západem kvůli ruské invazi na Ukrajinu zabavit majetek podniků a občanů ze Spojených států, zemí Evropské unie a dalších států. Mohlo by také odstoupit od nové dohody START III. Uvedl to bývalý prezident a premiér Dmitrij Medveděv, který je nyní místopředsedou bezpečnostní rady. Za nespravedlivé označil páteční rozhodnutí pozastavit členství Ruska v Radě Evropy.



Důvodem sankcí uvalených na Rusko není podle Medveděva nic jiného než politická impotence Západu. "Inu, sankce jsou přijímány ze zjevného důvodu. Z politické impotence, která vznikla na základě neschopnosti změnit kurz Ruska. A také – v naději, že se ospravedlní za ostudná rozhodnutí, jako je zbabělý útěk z Afghánistánu," napsal exprezident na sociální síti VKontaktě.



"Tyto zákazy samozřejmě" vůbec nic nezmění, prohlásil Medveděv. Jak dal najevo, týká se to i nynější agrese vůči Ukrajině. "Vojenská operace na ochranu Donbasu" bude podle něj provedena v plném rozsahu, dokud nebude dosaženo všech výsledků, o kterých mluvil ruský prezident Vladimir Putin.



Za dobrou zprávu Medveděv označil to, že "sankce se mohou stát krásným důvodem pro konečné přehodnocení vztahů se státy, které je zavedly". A to včetně přerušení dialogu o strategické stabilitě a odstoupení od všeho dohodnutého. "Vždyť v zásadě lze odmítnout všechno, včetně smlouvy START III, kterou jsem dohodnul já a (bývalý americký prezident) Barack Obama a kterou rozšířil Putin a současný (americký) prezident," napsal šéf ruské bezpečnostní rady.



Pozastavil se nad tím, že zahraničí Rusko straší zabavováním peněz ruských občanů a podniků. Moskva podle něj na takové jednání odpoví zrcadlově.



"(Odpovíme) zabavením prostředků cizinců a zahraničních společností v Rusku podle starého principu," napsal Medveděv. "A možná znárodněním majetku osob, které mají registraci v nikoli přátelských jurisdikcích. Jako jsou USA, státy EU a řada zemí anglosaského světa, které s tím souhlasí," citovala Medveděva agentura TASS.



"Rada Evropy a Parlamentní shromáždění Rady Evropy pozastavily členství Ruska. Strašná nespravedlnost," napsal Medveděv. Podotkl ale, že je to dobrá příležitost k tomu, aby Rusko mohlo za sebou "prásknout dveřmi" a obnovit řadu důležitých institutů, například trest smrti v případě těžkých zločinů.