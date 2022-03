Jak se chovají inflační očekávání a co to znamená pro současnou inflaci

To, zda se vyšší inflace změní v dlouhodobější jev, by mělo alespoň částečně záviset na inflačních očekáváních. Pokud zaměstnanci i firmy uvěří, že vysoká inflace přetrvá, budou se ti první více snažit o její promítnutí do mezd a společnosti budou k takovému kroku ochotnější. Na stránkách The Conversable Economist to tvrdí Tim Taylor s tím, že v takovém případě se roztáčí spirála, kdy vyšší inflace zvedá mzdy a ty pak obratem živí vyšší inflaci. Jak ekonom vidí současnou situaci na straně očekávání?



Teorie tedy hovoří celkem jasně, ale ekonom dodává, že poslední desetiletí k ní přidávají jeden významný fakt: Inflační očekávání běžných lidí bývají hodně nepřesná. Většinou reagují na historické chování inflace a jak poukazují v nové studii ekonomové z Fedu v Richmondu, korelace mezi očekáváním a skutečným vývoj inflace se pohybuje na nízkých číslech.



Následující graf ukazuje skutečný vývoj inflace (pro přehlednost posunutý o rok dozadu) a očekávání:







Zhruba před rokem tak lidé čekali, že inflace se bude nyní pohybovat kolem 3,5 %, dosahuje ale úrovní nad 7 %. Taylor poukazuje i na to, že podle grafu lidé skutečně reagují na předchozí pohyb inflace. Například v roce 2008 tak očekávání rostla, zatímco skutečná inflace mířila dolů s tím, jak docházelo k ochlazení ekonomické aktivity. Dokonce se zdá, že „pokud lidé hovoří o inflaci, kterou čekají, ve skutečnosti hovoří o tom, co nedávno zažili.“



Taylor poukazuje i na to, že mezi lety 2010–2020 se inflační očekávání moc neměnila i přesto, že skutečná inflace rostla i klesala. Může to být prostě tím, že lidé během posledních deseti let lidé prostě inflaci nevěnovali velkou pozornost. I obecně tedy možná platí, že pokud se inflace mění jen v rámci relativně úzkého rozmezí nebo pokud jí lidé nevěnují velkou pozornost, mohou se od ní očekávání delší dobu znatelně lišit.



Něco jiného ale může být situace, kdy se inflace výrazně posune směrem vzhůru tak, že to přímo ovlivní řadu domácností. Pak podle ekonoma roste pravděpodobnost, že současná očekávání začnou ovlivňovat inflaci tak, že ji budou udržovat na vyšších úrovních.



Zdroj: The Conversable Economist