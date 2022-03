Investice do letů do vesmíru, satelity jako páteř internetové sítě

Chad Anderson stojí v čele společnosti Space Capital, která se zaměřuje na investice související s lety do vesmíru. Firma má mimo jiné podíl ve Space X, ale nevlastní akcie Virgin Galactic, jejíž akcie pozitivně reagovaly na poslední zveřejněné výsledky. Anderson to na Yahoo Finance komentoval jako zajímavou událost. „Zdá se, že akcie rostou hlavně proto, že ušetřili pár milionů dolarů hotovosti“, uvedl. Jaký je jeho celkový pohled na tento segment aktiového trhu a Virgin Galactic?



Anderson míní, že s ohledem na zásobu hotovosti v rozvaze Virgin Galactiti má firma dost zdrojů na pokrytí svých výdajů po dobu kratší jednoho roku. To znamená, že letos by měla skutečně začít se svými komerčními službami. Společnost tvrdí, že s tím počítá, a to je podle investora důležitá věc a i to by mohlo stát za současným optimismem na tomto titulu. V roce 2026 by pak měl přijít raketoplán delta, který je podle experta tím, co by mělo firmu dostat na straně volného toku hotovosti do kladných čísel.



„Posun směrem k masové výrobě není triviální záležitost a teprve se uvidí, jak se jim to podaří“, dodal Anderson. K tomu uvedl, že konkurentem je co se týče vesmírných letů Blue Origin. Tato společnost se při určování ceny za jedno místo uchýlila k aukci namísto toho, aby se sama snažila odhadnout, kolik jsou potenciální klienti ochotni zaplatit. Podle experta musela Virgin Galactic nějak zjistit, jaké byly výsledky této aukce, protože následně výrazně upravila ceny svých letů směrem nahoru.

Pozitivně vidí expert zmíněnou Space X, v rozhovoru k tomu uvedl, že „vesmírná turistika“ je jen malou částí celé „vesmírné ekonomiky“ a s ní souvisejícími investičními příležitostmi. Jednou z nich je například satelitní komunikace. Právě zde by měla být Space X aktivní a její Starlink by měl výrazně zvyšovat kapacitu internetových sítí. Z produktu, který nyní představuje jen velmi úzkou tržní niku, by se tak měl stávat stále významnější nástroj přístupu k internetu. A satelity se stanou „páteří internetu“.

Cesty do vesmíru, kdy si lidé zaplatí za to, že „po osm až jedenáct minut pocítí stav beztíže“, jsou naopak podle experta trhem s omezeným potenicálem. Space X by ale měla nabízet „mnohem bohatší zážitky“. Cena podobnýcn výletů je přitom nyní velmi vysoká, ale podle experta půjde dolů díky tomu, jak sílí konkurence. A jak bylo uvedeno, klíčovým trhem jsou ve vztahu k vesmíru komunikace, což se projeví i na tom, kam bude mířit kapitál a investice.Zdroj: Yahoo Finance