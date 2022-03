Příměří? Bude to složité, ale je třeba se připravovat

Zatímco dění na finančních trzích se nadále točí kolem důsledků války a budoucí politiky Fedu, je dobré se připravovat na vývoj, který by mohl následovat. Konkrétně na okamžik, kdy Ukrajina s Ruskem uzavřou příměří. To bude samozřejmě důležitý moment i pro finanční trhy.

První bod je asi pravděpodobnost, že k příměří dojde. Je to samozřejmě velmi nejisté, ovšem už máme první nadějné náznaky v podobě jednání i signálů vysílaných ruskou stranou. Prvotní požadavky na denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny jsou postupně obrušovány a zaznívají například podmínky jako Ukrajina bez jaderných a některých dalších specifikovaných zbraní. Tím se určitě blížíme k variantě, která by byla pro Ukrajinu přijatelná a zároveň umožnila Rusku z konfliktu postupně couvat bez přiznání porážky.

Další otázkou je samozřejmě podoba příměří. Může dojít například k zastavení bojů v současných pozicích, na což by navázala další, zřejmě poměrně zdlouhavá jednání. Ta by se týkala hlavně statusu Donbasu a Krymu, přičemž řešení bude tvrdým oříškem.

Trhy zůstávají zaměřené zejména na sankce, dopady na ekonomiku a inflaci skrze komodity. Sankce by pravděpodobně zůstaly v platnosti, dokud by nedošlo na finální dohodu, což se může protáhnout. Trhům by však v první fázi stačilo ke štěstí, pokud by příměří smazalo riziko nových sankcí a vytvořilo šanci na rušení těch stávajících někdy v budoucnu.

Zatímco americké akcie na válce celkově tolik neztratily, evropské ano. Proto mají i větší potenciál se vracet, ačkoli rizika určitě zůstanou. Tlak na komodity, zvláště energetické, by se zmírnil, respektive by se dala čekat korekce. Dluhopisy by se měly vrátit k poklesu, zvláště když inflační problém trvá.

Tím se dostáváme zpět k tématu, kterému se věnujeme často: Jestliže se pozornost trhů odkloní od rizik spojených s válkou, bude to jednoznačně zpět k inflaci a centrálním bankám. A to může být docela problém, neboť očekávání pro zvyšování sazeb klesla, zatímco Fed svou linii dál drží. Kvůli tomu nečekáme, že se akcie plošně vydají nahrazovat celé letošní ztráty. Naopak nejbližší reporty o situaci na trhu práce či růstu spotřebitelských cen považujeme za značně rizikové a nadšení investorů asi budou brzdit.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:07 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.7602 0.7418 25.8214 25.5358 CZK/USD 23.2440 1.0872 23.3080 22.9665 HUF/EUR 378.5450 5.6911 382.2300 375.6700 PLN/EUR 4.7882 5.1889 4.7983 4.7310

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.9999 -0.3527 7.0313 6.9972 JPY/EUR 128.2940 -0.1129 128.5340 128.1740 JPY/USD 115.7580 0.1956 115.8150 115.6130

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8282 -0.1537 0.8290 0.8275 CHF/EUR 1.0193 -0.3899 1.0242 1.0188 NOK/EUR 9.8579 0.0152 9.8631 9.8154 SEK/EUR 10.7573 -0.0479 10.8890 10.7457 USD/EUR 1.1082 -0.3090 1.1122 1.1073

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3695 -0.1369 1.3744 1.3656 CAD/USD 1.2626 -0.0756 1.2627 1.2588