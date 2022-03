Jak se změnila investiční strategie krále dluhopisového trhu?

Bill Gross, který býval nazýván králem dluhopisového trhu, v rozhovoru pro Bloomberg mimo jiné hovořil o tom, jaká byla jeho investiční strategie, když působil ve společnosti Pimco. Základem měla být eliminace lidských emocí a spolehnutí se na ekonomické projekce a rozumné odhady makroekonomického vývoje. To tehdy shrnovala teze dlouhodobé stagnace, tedy relativně pomalého tempa ekonomického růstu a dezinflačních tlaků. Jak investor vidí vývoj dnes?



Gross vzpomínal, že na začátku jeho kariéry nebyl v USA zájem o zahraniční dluhopisy a neexistovala řada dnes běžných finančních produktů. Nyní podle něj dluhopisové trhy nevysílají tak relevantní signály, protože na trzích jsou již nějakou dobu velmi aktivní centrální banky. Ty se podle investora mýlily v tom, jak dlouho je třeba provádět nákupy obligací. „Nyní máme vysokou inflaci, hlavním důvodem nemusí být nutně centrální banky, ale určitě k ní přispěly,“ dodal Gross.



Po léta se dluhopisoví investoři snažili hlavně odhadnout další kroky centrálních bank, což bylo poměrně jednoduché, protože tyto banky svůj přístup moc neměnily. Nyní se ale situace mění, protože nastává znatelný posun v monetární politice. Gross se domnívá, že inflace se bude v USA držet mezi 4 – 5 % „po dobu několika následujících let“. Současné výnosy dlouhodobějších obligací tomu vůbec neodpovídají. Znamená to, že na dluhopisový trh dorazí vlna výprodejů?







Gross poukázal na to, že v současné situaci americké vládní dluhopisy fungují jako bezpečné útočiště „do značné míry podobně jako zlato“. To znamená, že současné výnosy budou pro investory přijatelné, „dokud se situace neuklidní.“ Pak ale může nastat prodejní tlak. Na dluhopisovém trhu je přitom patrný jasný dlouhodobý trend klesajících výnosů, který je podle experta jedním z nejdůležitějších na finančních trzích. Pokud by se pak kvůli prodejům obligací dostaly výnosy nad hranici 2,15 %, tento trend by byl narušen. Uvedenou hranici tak investor považuje za velmi významnou.



Podle investora mají centrální banky stále důležitý vliv na dění na trzích. Moc velkou hodnotu ale nemají různé dohady o tom, zda Fed na dalším zasedání zvedne sazby o 25 bazických bodů či o 50 bodů. Důležitý je dlouhodobější odhad vývoje monetární politiky. Z různých investičních aktiv se pak Grossovi podle jeho slov líbí akcie, přestože i u nich se dají čekat relativně nižší dlouhodobé výnosy.



Zdroj: Bloomberg Markets