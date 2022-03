Siegel: Zvedání sazeb Fedu by se nemělo zpomalovat, do konce roku mohou být nad 2 %

Profesor financí Jeremy Siegel z Wharton School of Business je častým hostem investičních rozhovorů, má dlouhodobě býčí pohled na dění na americkém akciovém trhu, ale nějaký čas již hovoří o vysoké inflaci a nutnosti zvedat sazby více a rychleji, než plánuje americká centrální banka. V novém rozhovoru na CNBC hovořil mimo jiné o tom, zda by Fed měl ve světle současného vývoje na Ukrajině a na světových trzích zpomalit cyklus zvedání sazeb.



Siegel krátce shrnul, že podle jeho názoru by pomalejší zvedání sazeb bylo velkou chybou v monetární politice. Podle něj je relevantní porovnání se sedmdesátými lety, kdy šly ceny ropy také výrazně nahoru, a Fed nejdříve reagoval tím, že „poslal do systému více peněz“. Ukázalo se, že šlo o velkou chybu a ta by se nyní už neměla opakovat.



Profesor je tak podle svých slov zklamán ze signálů, které v posledních dnech přichází z americké centrální banky a podle kterých Fed v březnu nezvedne o 50 bazických bodů. Siegel míní, že by k tomu přikročit měl. Fed podle něj stejně nakonec bude muset zvednout sazby více, než se nyní čeká, a jeho šéf Jay Powell „se nepodíval do historie, která říká, že není čas se zvedáním sazeb zpomalovat.“



Komentáře Fedu týkající se sazeb nebyly pro Siegela podle jeho slov jediným zklamáním. Stejně na něj působí to, že centrální banka nepřišla s jasně formulovaným plánem na snížení své rozvahy. Rozvaha totiž má svou důležitost. Siegel k tomu dodal, že měl rozhovor s Jamesem Bullardem z vedení Fedu a podle něj by sazby měly být v polovině roku pravděpodobně nad 1 % a na konci roku nad 2 %.



Bullard je podle profesora nyní ve vedení Fedu spíše osamoceným jestřábem a proti kolektivnímu rozhodnutí zřejmě ještě v březnu nevystoupí. Učiní tak ale později. „Řekl, že pak bude Fed pravděpodobně muset zvednout sazby o 50 bazických bodů a zřejmě má pravdu,“ dodal Siegel. Redaktorka CNBC na jeho slova reagovala s tím, že současný šéf Fedu určitě není dalším Arthurem Burnsem, který vedl Fed v sedmdesátých letech v době rostoucí inflace. A poslední Powellova slova nevyznívala ani v tom smyslu, že by Fed měl nějak výrazně zpomalit obrat ve své politice. Co na to profesor?



Siegel v odpovědi poukázal na to, že centrální banka během minulého roku nedokázala správně odhadnout vývoj inflace a její projekce se nacházely výrazně pod inflací skutečnou. „Jay Powell je dobrý člověk a umí dobře komunikovat. Fed se ale hodně mýlil a bude to muset dohnat... Musí bránit dolar,“ uzavřel expert.



Zdroj: CNBC