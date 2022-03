Rozbřesk: Fed zvyšuje sazby a posílá trhům jestřábí prognózu. Default Ruska na obzoru?

Americký Fed včera poprvé od startu pandemie zvýšil úrokové sazby. Bylo to sice “pouze” o 25bps, doprovodná prognóza ovšem (tak jak jsme očekávali) překvapila trhy více jestřábím vyzněním. Předpokládá v tomto roce celkem sedminásobný růst úrokových sazeb a konec “utahovacího” cyklu na 2,75 %. Současně s tím v doprovodných komentářích J. Powell působil jednoznačně jestřábím dojmem. Zdůrazňoval nebezpečí vysoké inflace a neukotvených inflačních očekávání, zatímco současně mluvil o síle domácí ekonomiky (zejména pak trhu práce).



V tuto chvíli se zdá, že Fed (vzhledem k nízkým dopadům ruské invaze na růst ekonomiky) jen tak něco od jeho plánů neodradí. Není proto vyloučeno, že v tomto roce může nehledě na prognózu dojít také k výraznějšímu (50bps) zvýšení sazeb. Zvlášť by se to nabízelo ve chvíli, kdy Fed spustí výprodej aktiv z vlastní bilance (QT - quantitative tightening). Celý proces začne podle komentářů Powella pravděpodobně již po příštím zasedání a detaily budou s vysokou pravděpodobností zveřejněny v zápisu z dnešního zasedání (za 3 týdny).



Mezitím trhy také řeší, zda Rusko bude schopné dostát svým mezinárodním závazkům. Úrokové platby na dolarové eurobondy (splatné ve středu) zatím podle zpráv CNBC věřitelé nedostali. Rusko tvrdí, že platební příkaz poslalo a že míč je na straně amerického ministerstva financí, které zmrazilo aktiva ruské centrální banky v zahraničí (jako součást sankcí za invazi na Ukrajinu). Rusko se může ještě pokusit zaplatit své závazky v jiných měnách než v dolarech, to by však pravděpodobně ratingové agentury považovaly za “default” (neschopnost splácet).





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna pozvolna dál posiluje a pohybuje se pod 24,70 EUR/CZK. Klíčovou roli v obratu v náladě na českém devizovém trhu sehrály nejprve intervence ČNB a pak určitá úleva v napětí na energetických trzích a naděje na pokrok v jednáních mezi Ukrajinou a Ruskem. Do jaké míry jsou zisky koruny udržitelné, se ukáže. I při další eskalaci geopolitického napětí by však ČNB neměla mít větší problémy s tlumením volatility.



Eurodolar

Americký dolar si příliš neužil jestřábí Fed a ve finále v dopoledním obchodování opět doputoval nad 1,10 EUR/USD. Do značné míry to odráželo i lepší náladu na globálních trzích a zprávy o tom, že Ukrajina a Rusko učinily pokrok v jednáních o příměří.



Ropa a zlato

Cena ropy, po vyšším než očekávaném stavu zásob EIA, klesla k 95 USD za barel WTI. Cena zlata mírně stoupla k 1929 USD za unci.



Akcie

US indexy zahájily středeční seanci silným růstem a navázaly tak na pozitivní dění v Asii a v Evropě. Indexy nejprve odevzdaly téměř veškeré intradenní zisky, aby se vzápětí vyšvihly ještě výš v mohutné recovery rally: Dow Jones +1,55 %; S&P 500 +2,24 %; Nasdaq Composite +3,77 %. Doslova Raketový růst předvedly akcie čínských společností: Alibaba, JD.com, Baidu, Weibo, Pinduoduo, Nio, Xpeng, Li Auto a další a další čínské tituly posílily ve dvouciferných řádech. Posilovaly rovněž vakcínové společnosti, Moderna a Biontech +14 %, respektive +13 %, Novavax + 5 %. Dařilo se rovněž bankám, Citigroup +3 %, Bank of America +3,1 %. V korekci pokračovaly ropné společnosti, např. Occidental a Halliburton ztratily přes 2 % hodnoty.