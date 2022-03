Fed zvedl sazby, Německo a Norsko zvažují stavbu vodíkového potrubí a evropské futures rostou

Fed podle očekávání zahájil utahování měnové politiky, která má být nejagresivnější za poslední desetiletí. Prezident Joe Biden řekl, že USA pošlou Ukrajině drony a tisíce protiletadlových a protitankových střel do boje proti ruské invazi. Německo a Norsko zvažují stavbu vodíkového potrubí. A česká vláda na výzvu Evropské komise upraví zákon o evidenci skutečných majitelů tak, aby Česká republika nepřišla o dotace z Evropské unie.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,2 %, FTSE 100 +0,2 % a DAX +0,1 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini -0,0 %, S&P 500 mini -0,0 % a Nasdaq 100 mini +0,2 %.

Kvůli válce na Ukrajině se dnes ráno mimořádně sejde tripartita. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů by měli jednat o aktuální situaci a o zmírnění válečných dopadů na českou ekonomiku, firmy i zaměstnance. Věnovat by se měli také podpoře a možné integraci uprchlíků.



Vláda na výzvu Evropské komise (EK) upraví zákon o evidenci skutečných majitelů tak, aby Česká republika nepřišla o dotace z Evropské unie. Přehledy o veřejných funkcionářích už také uvádějí bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) jako toho, kdo ovládá koncern Agrofert. ČTK to dnes za odbor komunikace ministerstva pro místní rozvoj (MMR) oznámil David Hořínek. Přehledy tak zohledňují závěry auditu EK, podle kterého byl Babiš jako premiér ve střetu zájmů, neboť nadále ovládá Agrofert, byť firmu vložil do svěřenských fondů.



Fed podle očekávání zahájil utahování měnové politiky, která má být nejagresivnější za poslední desetiletí. Šéf Fedu Jerome Powell zároveň ujistil Američany, že se ekonomika nepřevrhne do recese. Po zvýšení úrokových sazeb o čtvrt procentního bodu a signalizaci dalších šesti zvýšení v letošním roce Powell řekl novinářům, že inflace je příliš vysoká, trh práce je přehřátý a cenová stabilita je pro americkou centrální banku „předpokladem“ v době, kdy řeší největší cenové tlaky za posledních 40 let.



Prezident Joe Biden řekl, že USA pošlou Ukrajině drony a tisíce protiletadlových a protitankových střel do boje proti ruské invazi. Biden obvinil síly ruského prezidenta Vladimira Putina z páchání „zvěrstev“ a útoků na civilní oblasti, což je v rozporu s tím, co Kreml popírá. Putin varoval, že očistí Rusko od „lůzy a zrádců“, kteří skrytě pracují pro USA a jejich spojence.



Tesla odložila nabídku dluhopisů za více než 1 miliardu dolarů krytých leasingem na své elektromobily. Jde tak o třetího emitenta za poslední týden, který pozdržel prodej dluhopisů uprostřed turbulencí na trhu. Emitenti pozastavují své finanční plány, dokud se trhy neuklidní jak kvůli rostoucí inflaci, tak i kvůli obavám z ekonomického dopadu ruské války na Ukrajině.



Německo a Norsko zvažují stavbu vodíkového potrubí spojujícího tyto dva národy, aby se snížila závislost Evropy na ruských dodávkách energií. Země plánují brzy provést studii proveditelnosti tohoto projektu, který by nakonec přepravil zelený vodík z Norska do Německa, uvedli. Německo, které získává více než polovinu svého plynu, polovinu uhlí a zhruba třetinu ropy z Ruska, od ukrajinské invaze tlačí na revizi svých dodávek energie.