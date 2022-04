Šéf BMW o tom, že elektroauta nejsou rozumnou jednosměrkou: Trh pro spalováky tu je a zvyšujete závislost na velmi malém počtu zemí

Šéf německého výrobce vozů Oliver Zipse varuje před výlučnou orientací na elektromobilitu. Automobilky podle něj tlačí do přílišné závislosti na několika málo zemích, především na Číně. Trh pro automobily se spalovacím motorem tu přitom stále je, řekl podle agentury Reuters.



"Když se podíváte na vycházející technologie, na tlak na elektromobily, musíme si dát pozor, protože zároveň zvyšujete závislost na velmi malém počtu zemí," řekl Zipse u kulatého stolu v New Yorku a zdůraznil, že dodávky surovin pro výrobu baterií ovládla převážně Čína.



"Pokud si někdo z nějakého důvodu nemůže koupit elektromobil, ale potřebuje auto, navrhli byste mu, aby raději navždycky jezdil ve svém starém autě? Pokud vy už nebudete prodávat spalovací motory, udělá to někdo jiný," řekl Zipse.



Šéf dlouho bojuje proti kompletnímu zákazu vozů na spalovací motor. Nabídka vozů se spalovacími motory s nižší spotřebou paliva je podle něj klíčová jak z hlediska zisku, tak z hlediska životního prostředí. Zipse při tom argumentuje mezerami v dobíjecí infrastruktuře a vysokou cenou elektrických vozidel.



A pro zachování vozů se spalovacími motory hovoří i růst cen energií a materiálů. "Teď máme vrchol, možná nezůstanou na vrcholu, ale nevrátí se k dřívějším cenám," domnívá se Zipse.