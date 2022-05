Příští rok by inflace mohla klesnout ke 2 %, vyjednávací síla se posunula směrem od firem k zaměstnancům

Fed má dvojí mandát a jeho současným cílem je dostat do rovnováhy jak vývoj inflace, tak situaci na pracovním trhu. Pro Yahoo Finance to uvedla prezidentka Federal Reserve Bank of San Francisco Mary Daly (viz první část rozhovoru Daly: Sazby by měly na konci roku dosáhnout asi 2,5 %, několikrát porostou o 50 bazických bodů, recese nebude). Domnívá se, že mzdy již ovlivňují vývoj inflace, ale ve druhé části rozhovoru dodala, že se podle ní ještě neroztáčí inflačně mzdová spirála. I proto, že firmy již naráží na limity své schopnosti promítat vyšší ceny vstupů do prodejních cen. A Fed na vše reaguje stahováním své akomodační politiky.



Daly se v minulosti věnovala výzkumu amerického trhu práce a hovořila o tom, jak zaměstnanci postupně ztráceli vyjednávací sílu, která se posouvala směrem k firmám. Současná napjatá situace na trhu práce tento trend znatelně obrací, ale ekonomka dodala, že se to neprojevuje jen na mzdách. Lidé totiž vedle mezd začali klást mnohem větší důraz na celkové pracovní podmínky a ty se tak výrazně mění. Navíc samozřejmě dochází k růstu mezd.



Ohledně snižování rozvahy Fedu ekonomka míní, že centrální banka nyní může postupovat relativně rychle. Ovšem podobně jako u sazeb, které jsou hlavním nástrojem monetární politiky, musí Fed průběžně sledovat vývoj v ekonomice. Komunikace centrální banky by pak měla být v jádru jednoduchá: Inflace se nachází příliš vysoko, Fed ji postupně sníží a přitom bude dávat pozor, aby neposlal hospodářství do recese příliš agresivními kroky. K tomu Daly dodala, že pokud někdo nyní shání zaměstnání, je s ohledem na situaci na trhu práce jasné, že má více než jednu nabídku.



Na dotaz týkající se role Fedu ve vztahu ke snahám o snížení emisí a globálním změnám klimatu ekonomka uvedla, že centrální banka nemá vůbec žádné nástroje na to, aby se v této oblasti angažovala. Má ale závazek týkající se výše inflace a trhu práce a musí tudíž pozorně sledovat a studovat, jak se změna klimatu a s ní související jevy promítají do chodu ekonomiky a následně inflace a nezaměstnanosti. Fed tak mimo jiné analyzuje, jak se dlouhodobě změny v počasí promítají do toho, „kde mohou lidé pracovat a žít.“



Kdy lidé v obchodech uvidí, že se inflace vrátila zpět na nízké úrovně? Na tuto otázku na konci rozhovoru Daly odpověděla, že Fed bude stahovat akomodaci, sazby porostou nad 2 % na konci letošního roku, ale nepracuje se scénářem, kdy se ve stejnou dobu inflace sníží ke 2 %. „Nakonec se tak dostaneme ohledně poklesu inflace k našemu 2% cíli, když hledím do příštího roku,“ dodala ekonomka s tím, že letos by měl podle ní ale nastat také znatelný pokles inflace z úrovní kolem 8 %.



Goldman Sachs v následujícím grafu ukazuje historický vývoj sazeb spolu se svým očekáváním, které porovnává s očekáváním trhu:







Zdroj: , Yahoo Finance