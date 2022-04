Akcie si dopřávají oddech, než se znovu přihlásí staré problémy

Už včera v americkém obchodování se akcie dokázaly zvednout a trochu korigovat ztráty z posledních dní. Evropa dnes navazuje a hlavní zdejší indexy se zotavují asi o procento. Co zřejmě pomáhá, je naděje na měnovou pomoc ekonomice v Číně. Tamní centrální banka po dílčím uvolnění povinných minimálních rezerv přislíbila pokračovat v podpoře. Dále pak svou roli podle nás hrají očekávání před důležitými firemními výsledky. Samotná výsledková sezóna stále vyznívá příznivě, co se týče počtu firem formálně překonávajících odhady. Tentokrát nás čekají velké techy jako Alphabet a , které mají potenciál v případě dobrých čísel investory uklidnit.



Poté, co si trhy mohou krátkodobě oddechnout od výprodejů, se ale znovu vrátí na stůl klíčová otázka ekonomického výhledu. Opět nás bude zajímat, nakolik může hospodářský růst utlumit protiinflační tažení Fedu, který by měl už příští týden provést poměrně razantní kroky. Také ve vzduchu visí útlum v Číně, kde se zatím rozšiřuje testování, ale stále je tu riziko uzavření Pekingu kvůli covidu. A otázkou zůstává i to, jak v následujících dnech investoři přijmou nová data o výkonu ekonomik v USA a eurozóně v prvním kvartále.

Pro dluhopisy je dnešek opět příznivý, ačkoli pohyby už nejsou tak výrazné. Americké výnosy dnes klesají asi o 3 body, evropské jsou na tom smíšeně, ale momentálně také převládá tendence k poklesu. Ačkoli vypadá sentiment na akciích lépe, eurodolar se nezvedá. Naopak sledujeme další pokles na 1,0690. Koruna lehce slábne k dolaru, zatímco vůči euru je na tom stejně jako včera. Zlato se dnes konsoliduje, ropa po krátkém nádechu klesá asi o procento.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:28 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.4207 0.2170 24.4471 24.3527 CZK/USD 22.8370 0.4045 22.8890 22.6925 HUF/EUR 374.9248 0.2077 376.2300 371.3729 PLN/EUR 4.6443 -0.0207 4.6484 4.6359

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.0017 -0.3662 7.0418 6.9893 JPY/EUR 136.6300 -0.4818 137.5250 136.4650 JPY/USD 127.7585 -0.3039 128.0490 127.3500

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8409 0.0357 0.8422 0.8393 CHF/EUR 1.0250 -0.2598 1.0292 1.0242 NOK/EUR 9.8125 0.5104 9.8422 9.7427 SEK/EUR 10.3853 -0.2360 10.4461 10.3747 USD/EUR 1.0694 -0.1746 1.0739 1.0675

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3881 -0.3054 1.3947 1.3831 CAD/USD 1.2743 0.0726 1.2749 1.2693