Americe to s růstem nevychází, koruna začala týden oslabením

Odpolední obchodování zůstává nervózní. Na akciích jsme sice viděli přechodný růst, ale následně se opět upevňuje negativní vývoj. Do plusu zamířil hlavně Nasdaq , kterému pomáhají jména jako Meta, nebo . Index však své zisky už stihl odevzdat. V Evropě převládá výrazný pokles i kvůli dohánění pátečního amerického propadu.



Index ISM z amerického výrobního sektoru zaostal za odhady. Sice se stále nachází jednoznačně v teritoriu, které signalizuje expanzi sektoru, zároveň však naznačuje jeho zpomalování. Report ukazuje slabší poptávku, pomalejší výrobu, značné ochlazení nabírání nových zaměstnanců, ale také klesající cenové tlaky. To ovšem nijak nezmění rozhodování Fedu na jeho zasedání v úterý a ve středu.



Mezitím EU stále ladí postoj k ruskému plynu a ropě. V plánu je zrychlené opuštění těchto zdrojů, přičemž plány jsou nadále torpédovány Maďarskem. Vedle toho nadále hrozí vypnutí plynu v souvislosti s požadavkem na rublové platby. Na trhu s energetickými komoditami ovšem nevidíme žádný prudký nárůst, který by naznačoval strach z takové možnosti. Vývoj je smíšený a třeba ropa dnes slušně spadla o více než 3 procenta.



Delší výnosy amerických dluhopisů se posunuly vzhůru, ale na kratších splatnostech, podobně jako na dluhopisech v Německu, nesledujeme velké změny. Eurodolar postupně obnovuje tendenci k poklesu a obchoduje se těsně nad 1,0500. Koruna začala týden oslabením nejen k dolaru, ale také proti euru. Nachází se u 24,70. Hlavní roli hraje sentiment, ale ani ČNB jednající ve čtvrtek zřejmě korunu nepotěší.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:29 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6997 0.3634 24.7177 24.5713 CZK/USD 23.5045 0.7696 23.5105 23.2880 HUF/EUR 381.9945 0.9677 382.2111 377.1400 PLN/EUR 4.6930 0.3515 4.7029 4.6606

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.9442 -0.4075 6.9819 6.9409 JPY/EUR 136.8850 0.1166 137.6350 136.5298 JPY/USD 130.2530 0.4569 130.4820 129.7000

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8400 0.1562 0.8417 0.8366 CHF/EUR 1.0277 0.3564 1.0292 1.0229 NOK/EUR 9.9554 0.7790 9.9884 9.8635 SEK/EUR 10.4148 0.5008 10.4302 10.3532 USD/EUR 1.0507 -0.3509 1.0569 1.0503

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4207 0.4049 1.4221 1.4118 CAD/USD 1.2891 0.3579 1.2913 1.2850